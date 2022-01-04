VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Danimarkalı sağlık yetkilisi, Omicron'un ülkesinde salgını sonlandırabileceğini öne sürdü
Hazineye ait tarım arazilerini kirayla kullanan çiftçilere müjde! Başkan Erdoğan duyurdu
Başkan Erdoğan'dan enflasyon açıklaması
NATO Dışişleri Bakanları, 7 Ocak'ta Ukrayna Krizi'ni görüşmek üzere toplanıyor
Evlat nöbetindeki anne: Oğlum gittiğinden beri üzüntüden hastayım
ABD Başkanı Biden uçakta mahsur kaldı
DİSK'ten "Her şey çok güzel olacak" tepkisi
Asiye Ateş'in ilk istekleri bunlar olmuş
İçişleri Bakanlığı, PKK'nın dağlardaki terörist sayısını açıkladı
Merak edilen rakamı Bakan Nebati açıkladı
Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı
Dünyada Omicron alarmı
Yeni maaşlar belli oldu
"NATO'dan çıkmalıyız, Rusya partnerimiz"
Bahçeli'den İmamoğlu'na tepki
11 ilde "Twitch" operasyonu... 40 kişi gözaltına alındı
Maddi Hasarlı Kazaya Karışanlar Dikkat!
Bor mobil üzerinden algıya izin vermedi!
ABD 2030'da çökecek
6 yıldır kayıp olan Yasin'le ilgili şok iddia
Hollanda'da iki Türk bakan
Ünlü oyuncu Emma Watson'dan gündem olan Filistin paylaşımı
"Kılıçdaroğlu şov yapıyor"
FETÖ'cülere sonik jest!
04 Ocak 2022 Salı 15:22:00 - Güncelleme:04 Ocak 2022 Salı 15:22:00

Danimarkalı sağlık yetkilisi, Omicron'un ülkesinde salgını sonlandırabileceğini öne sürdü

Kaynak: AA

ABONE OL

Danimarka Devlet Serum Enstitüsünde epidemiyoloji uzmanı Tyra Grove Krause, Kovid-19'un omicron varyantının ülkesinde salgının sonunu getirebileceğini belirtti.

Krause, Danish TV 2'ye yaptığı açıklamada, enstitünün yürüttüğü yeni bir çalışmada, Omicron'dan hastaneye yatış riskinin Delta'ya göre iki kat daha düşük olduğunun saptandığını ifade etti.

Kovid-19 salgınının ülkesinde sadece iki ay içinde bitebileceğini ve bunun omicron varyantı sayesinde olabileceğini ifade eden Krause, yakın zamanda normal hayata dönülebileceğine işaret etti.

Ciddi semptomlara yol açmayan omicron varyantıyla daha fazla insanın enfekte olacağını belirten Krause, gelecek iki ay Omicron'un sağlık sistemi üzerinde yoğun bir baskı oluşturacağı konusunda uyardı. Krause, bunun popülasyonda iyi bir bağışıklık düzeyi sağlayacağını da söyledi.

Krause, "Omicron ocak sonunda zirve yapacak ve şubatta enfeksiyon baskısının azaldığını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Omicron KORONA DANİMARKA
İkizleri beklerken

İkizleri beklerken
Telli duvaklı Diva

Telli duvaklı Diva
Teyzesinin prensesi

Teyzesinin prensesi
Paris'te barışma

Paris'te barışma
Domuz gribi oldu

Domuz gribi oldu
Babalar ve oğullar

Babalar ve oğullar
"Rakibim yok"

"Rakibim yok"
Oyunculuk defterini kapattı

Oyunculuk defterini kapattı
Yeni yıl pozu

Yeni yıl pozu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER