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13 Haziran 2022 Pazartesi 08:30:00 - Güncelleme:13 Haziran 2022 Pazartesi 08:30:00

Damar sertleşmesi tedavisi ihmale gelmez

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Uzmanlar, damar sertleşmesinin tedavi edilmediğinde hayati tehlikeye yol açabileceğine dikkat çekti.

Uzmanlar, damar sertleşmesinin tedavi edilmediğinde hayati tehlikeye yol açabileceğine dikkat çekti. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ahmet Okan Uzun, damar sertleşmesinin birçok organı olumsuz etkilediğini belirterek, "Damar sertleşmesi, temiz kan taşıyan damarların çeperi üzerinde yağ ve kireç nedeniyle kalınlaşması (sertleşmesi) - tıkanması olarak tanımlandığını belirterek, "Kalp damarlarındaki sertleşme, kalbe giden kan akışını sınırlayabilir. Damar iç çeperinde oluşan yağ ve kireç içerikli bu plaklar, kalp damarlarındaki daralma veya tıkanmalardan sorumludur. Damar sertleşmesi kalp, bacaklar, beyin, böbrek ve diğer organların damarlarını etkileyebilir" açıklamasında bulundu.

Etiketler : Damar sertleşmesi tedavisi damar sertleşmesi Uzmanı Dr. Ahmet Okan Uzun
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