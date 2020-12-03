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03 Aralık 2020 Perşembe 10:00:00 - Güncelleme:03 Aralık 2020 Perşembe 08:40:00

D vitaminin yeterliyse virüse karşı güçlüsün

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Son araştırmalar, D vitamini eksikliğini önlemenin koronavirüsten ölümleri yarı yarıya azaltabileceğini, koronavirüs nedeniyle oluşan yoğun bakım ihtiyacını da 25 kat düşürebildiğini gösterdi.

D vitamininin vücudun enfeksiyonlara karşı direncini artırdığını belirten Prof. Dr. Emin Ünüvar, bu vitaminin en önemli kaynağının ise güneş ışınları olduğunu belirtti. D vitamininin 'sarı destek' olduğunun altını çizen Prof. Dr. Emin Ünüvar, "Bu mevsimde D vitamini düzeyinize baktırmanıza gerek yok. Ancak alacağınız doz önemli. Erişkinlerde ve büyük çocuklarda kış döneminde günde 1000 IU (Ünite), hatta 2000 IU almanızın size hiçbir zararı yok, aksine faydası olacaktır. Çocuklarda bir yaşına kadar günde 400 IU, bir yaş üzerinde ise günde 600 IU almasını zaten öneriyoruz. Gerektiği durumlarda bu düzeyi yükseltmek de elinizdedir. Anormal düzeylere çıkmazsanız D vitamininden size bir zarar vermez” dedi. D vitamininin koronavirüsten korumanın yanı sıra kemik sağlığı ve vücudumuzdaki diğer fonksiyonlar için de önemli olduğunu anlatan Ünüvar, "D vitamini sizi birçok hastalıktan korur. Önemli bir koruyucu faktördür. Özellikle bu dönemde D vitamini seviyelerini korumak, D vitamini desteği almak Kovid-19’dan korunmada önem taşıyor" diye konuştu.

Etiketler : D vitamini D vitamini eksikliği koronavirüs Prof. Dr. Emin Ünüvar
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