D vitamini sağlayan doğal öneriler

Prof. Dr. Emine Nur Tozan "D vitamini vücut tarafından üretilebilen bir vitamin. Ancak vücut, bu vitamini yeteri kadar üretmediği takdirde depresyondan baş ağrısına, eklem ve kemik ağrılarından saç dökülmesine, tırnak zayıflığı ve kronik ağrılara kadar birçok sağlık sorununu ortaya çıkarabilir. Bu süreçte en önemli faktör doğru beslenmedir. D vitamini yönünden zengin olan yiyeceklerin başında ton balığı geliyor. Balık ve ton balığını sofralardan eksik etmemekte fayda var" dedi.