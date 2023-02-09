'Çölyak' üreme sağlığını etkiliyor

Güncel çalışmalar, çölyak hastalığının kadınların üreme sağlığını ve gebelik sonuçlarını olumsuz etkilediğini gösteriyor. Çölyak hastalığı olup glütensiz diyetle tedavi edilmeyen kadınlarda gebelik döneminde düşük ve erken doğum riskinin 1,5 ila 2 kat arttığını belirten Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Selçuk Selçuk, açıklanamayan kısırlık problemi olan çiftlerde çölyak hastalığının normal popülasyona göre yaklaşık olarak 6 kat daha fazla görüldüğünü söyledi. Bebek sahibi olmak isteyip olamayan çiftlerin çölyak hastalığı açısından değerlendirilmesinin büyük önem taşıdığını söyleyen Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Selçuk Selçuk, "Çölyak hastalığı bazı kadınlarda yumurtaların düzgün büyüyüp çatlamasına engel olduğu için normal yollarla gebelik oluşma ihtimali azalabiliyor. Çölyak hastalığı olan kadınlarda rahim iç zarı olumsuz etkilendiği için, embriyonun rahim iç zarına tutunma ve yerleşme ihtimali azalıyor. Çölyak hastalığının yumurta rezervi üzerindeki olası olumsuz etkisi nedeniyle kadınların daha erken yaşlarda menopoza girmesine de neden olabiliyor" diye ekledi.

