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10 Nisan 2022 Pazar 07:56:00 - Güncelleme:10 Nisan 2022 Pazar 07:57:00

Çölyak hastalığı yıllarca fark edilemeyebiliyor

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Glüten proteinine bağışıklık sistemi tarafından verilen anormal yanıt sonucu ortaya çıkan çölyak hastalığı, yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor.

Glüten proteinine bağışıklık sistemi tarafından verilen anormal yanıt sonucu ortaya çıkan çölyak hastalığı, yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor. Hastalığın genetik olarak duyarlı kişilerde her yaşta ortaya çıkabildiğini belirten uzmanlar, bazı bireylerde yıllarca hiç belirti vermemesi veya çok hafif seyretmesi nedeniyle uzun yıllar fark edilemeyebildiğini ifade ediyor. Uzmanlar, tüm dünyada çok yaygın görülen çölyak hastalığının tedavisi için ömür boyu buğday, arpa, çavdar ve yulaf tahıllarında bulunan glütenden uzak sıkı bir diyet uygulanmasını tavsiye ediyor. Dahiliye Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Ayhan Levent, "Hastalık bazı bireylerde yıllarca hiç belirti vermez veya çok hafif seyredebilir. Bu sebeple kişi çölyak hastası olduğunu uzun yıllar fark etmeyebilir. Bazı kişilerde ise ek besine başlanılan çocukluk döneminden itibaren hayat kalitesini etkileyen birçok şikayet olabilir. Bu şikayetler hazımsızlık, bulantı, kusma, ishal, halsizlik, yorgunluk, kilo kaybı, büyümede gecikme, boy kısalığı, miktar olarak fazla, sık ve kötü kokan gaita, ödem, deri üzerinde kanamalar, kansızlık, kemik ve eklem ağrısı, kemik erimesi, karaciğer ve safra yolları hastalıkları, depresyon, anksiyete, periferik nöropati (ellerde ve ayaklarda karıncalanma, uyuşma ), kadınlarda adet düzensizliği, kısırlık, tekrarlayan düşük, ağız içinde yaralar ve A, D, E, K gibi yağda eriyen vitaminlerin eksikliğine bağlı birçok sistemi etkileyen bulgular şeklinde olabilir" dedi.

Etiketler : Çölyak hastalığı A D E K depresyon anksiyete periferik nöropati
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