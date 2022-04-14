Çöl tozunda çocuk uyarısı:‘Akciğerdeki harabiyet daha büyük olabiliyor'

Türkiye'ye son günlerde Suriye üzerinden gelen çöl tozları birçok kenti etkilerken uzmanlar uyarıyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul semalarını da kaplayan çöl tozlarıyla ilgili konuşan İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü'nden Uzm. Dr. Özlem Ceyran, tozun vatandaşlar üzerinde oluşturabileceği etkilere ilişkin bilgi verdi. Çöl tozunun etkilerine karşı vatandaşları gerekmedikçe evden çıkmamaları konusunda uyaran Uzm. Dr. Özlem Ceyran, "Çöl tozları özellikle bizim kronik akciğer hastalığı olan KOAH'lı, astımlı hastalarımızda çok büyük problem teşkil ediyor. Bu tozların taşıdığı inorganik bileşikler, bakteriler, mantarlar, küfler, hastaların semptomlarının artmasına hatta hastaneye yatışına kadar varan olaylara sebep oluyor. Mümkün olduğunca çok gerekli değilse dışarıya çıkmamalarını öneriyoruz. Evdelerse kapı ve pencereleri kapalı tutup tozun içeri girişini engellemeleri gerekiyor" dedi.



HIRILTILI SOLUNUM VARSA DOKTORA GİDİN

Çöl tozunun çocuklar üzerindeki etkilerine ilişkin konuşan Uzm. Dr. Ceyran, "Solunum yolları çok iyi gelişmediği için, akciğer gelişimi daha az olduğu için akciğerdeki harabiyet daha büyük olabilir. O yüzden çocukları da mümkün olduğunda dışarıya çıkarmamak, evde bulunmak en mantıklısı. Özellikle nefes darlığı, hırıltılı, hışırtılı solunum bu tür şikayetler olursa mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvursunlar. Alerjik astımı olanlarda alerjenlerde taşındığı için bu partiküllerle alerjik şikayetleri artabilir. Ek ilaç eklemek gerekebilir" ifadelerini kullandı.