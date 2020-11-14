'Çocuktur Geçer' demeyin... Alt ıslatma kabusunuz olmasın!

Çocuk ve ailelerin sosyal yaşamını sekteye uğratan bu rahatsızlığı ve nasıl başa çıkılması gerektiğini Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Levend Özkan, “5 yaşın altındaki çocuklarda gece altını ıslatma normal kabul edilebilir. Yedi yaş civarı çocuklarda görülme sıklığı yüzde 5 ila 10’dur. Yaşla beraber altını ıslatma da azalır. Yedi yaşından sonra her sene hastaların yüzde 15 kadarında azalma beklenir. Söz konusu hastaların yüzde 7 kadarında bu rahatsızlığın erişkin yaşlara kadar sürebildiği gözlemlenmiştir” diyor.



TEDAVİ KISIRLIĞA YOL AÇMAZ

Rahatsızlığın çocuk ve ailenin sosyal hayatını etkileme boyutuna ulaştığı takdirde doktora başvurulması gerektiğini anlatan Özkan şunları dile getiriyor: “Öncelikle destekleyici ilaç dışı önlemlere başvurulmalıdır. Yemek ile uyku arasının en az iki saat olmasına dikkat edilmesi, akşam yemeğinden sonra sıvı alımının ve sulu meyve tüketiminin kısıtlanması ve çocuğun yatmadan önce tuvalete gitmeye teşvik edilmesi probleme çözüm olabilir. Ancak bu önemlere rağmen geçmiyorsa gece idrar üretimini azaltan ilaçlar, alarm tedavisi veya her iki yöntemin kombinasyonu uygulanabilir. Saf enürezis rahatsızlığında çocuğun hayatını veya sağlığını tehdit eden bir durum yoktur. Tedavi hayat kalitesini artırmak amacıyla uygulanır.”