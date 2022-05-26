Çocukta işitme sorunları dil gelişimini olumsuz etkiler

Özellikle yeni doğan bebeklerin işitme sağlığının yerinde olup olmadığı sorusu, anne ve babaların üzerinde en çok durduğu konu başlıklarından biri. Odyolog Mehmet Tarık Kaya, işitme probleminin erken aşamada ortadan kaldırılmaması halinde çocuğun yaşına uygun konuşma ve dil gelişiminin sekteye uğrayabileceğini söyledi. Kaya, "Çocuğunuzun işitmesiyle ilgili bir sorun var ve normal işitemiyorsa, erken müdahale ile işitme problemini ortadan kaldırmanız gerekmektedir. Çünkü beynimizdeki işitmeden sorumlu bölge, işitme kaybı sebebiyle yeteri kadar uyaran alamazsa çocuğun yaşına uygun konuşma ve dil gelişimini sağlaması zor olacaktır. Bu nedenle işitme kaybının mümkün olduğunca erken tespit edilmesi, işitme kaybı nedeniyle oluşacak eksikliklerin erken müdahale ile giderilebilmesi için çok önemlidir" dedi.

