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26 Mayıs 2022 Perşembe 08:30:00 - Güncelleme:26 Mayıs 2022 Perşembe 08:30:00

Çocukta işitme sorunları dil gelişimini olumsuz etkiler

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Özellikle yeni doğan bebeklerin işitme sağlığının yerinde olup olmadığı sorusu, anne ve babaların üzerinde en çok durduğu konu başlıklarından biri.

Özellikle yeni doğan bebeklerin işitme sağlığının yerinde olup olmadığı sorusu, anne ve babaların üzerinde en çok durduğu konu başlıklarından biri. Odyolog Mehmet Tarık Kaya, işitme probleminin erken aşamada ortadan kaldırılmaması halinde çocuğun yaşına uygun konuşma ve dil gelişiminin sekteye uğrayabileceğini söyledi. Kaya, "Çocuğunuzun işitmesiyle ilgili bir sorun var ve normal işitemiyorsa, erken müdahale ile işitme problemini ortadan kaldırmanız gerekmektedir. Çünkü beynimizdeki işitmeden sorumlu bölge, işitme kaybı sebebiyle yeteri kadar uyaran alamazsa çocuğun yaşına uygun konuşma ve dil gelişimini sağlaması zor olacaktır. Bu nedenle işitme kaybının mümkün olduğunca erken tespit edilmesi, işitme kaybı nedeniyle oluşacak eksikliklerin erken müdahale ile giderilebilmesi için çok önemlidir" dedi.

Etiketler : Çocukta işitme sorunları Odyolog Mehmet Tarık Kaya işitme problemi
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