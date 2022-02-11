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11 Şubat 2022 Cuma 08:30:00 - Güncelleme:11 Şubat 2022 Cuma 08:30:00

Çocukta ateş pek çok hastalığın habercisi olabilir

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Özellikle kış mevsiminde çocuklarda çok karşılaştığımız kimi zaman da önemli sağlık sorunlarının göstergesi olan yüksek ateşe zamanında müdahale edebilmek çok önemli.

Özellikle kış mevsiminde çocuklarda çok karşılaştığımız kimi zaman da önemli sağlık sorunlarının göstergesi olan yüksek ateşe zamanında müdahale edebilmek çok önemli. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Almacıoğlu, "El ile hissedilen ateş genellikle güvenilir değildir. Bu konuda hassas ateş ölçerler gerçek vücut ısısını gösterecektir. Ateş ölçümünde koltuk altından 37,2 0C, kulaktan ise 37,8 0C'ye kadar normal sınırlar içindedir" ifadelerine yer verdi. "Ancak ateş ölçerken oda sıcaklığı ile çocuğun kıyafetlerinin kalın olması vücut ısısını artıran unsurlar arasında olduğu göz ardı edilmemelidir" diyen Dr. Öğr. Üyesi Almacıoğlu, şöyle devam etti: "Enfeksiyon hastalıklarının ilk belirtisi genellikle ateştir. Küçük yaş gruplarında diş çıkarmak ateşe yol açabilir, ancak özellikle beş yaşına kadar viral enfeksiyona bağlı orta kulak iltihabı, alt-üst solunum yolu enfeksiyonları kaynaklı hastalıklar, genellikle kız çocuklarında idrar yolu enfeksiyonları, zatürree vb. ateşli hastalıkların görülme oranı yüksektir."

Etiketler : Çocukta ateş Dr. Öğr. Üyesi Almacıoğlu Enfeksiyon hastalıkları
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