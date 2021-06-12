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12 Haziran 2021 Cumartesi 09:00:00 - Güncelleme:12 Haziran 2021 Cumartesi 09:00:00

Çocuklukta güneşe maruz kalmak kanser riskini artırıyor

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Havaların ısınmasıyla güneş kremi kullanımı arttı. Ancak uzmanlar bu ürünlerin kullanımının yalnızca yaz aylarıyla sınırlı olmaması gerektiği konusunda uyarıyor.

Havaların ısınmasıyla güneş kremi kullanımı arttı. Ancak uzmanlar bu ürünlerin kullanımının yalnızca yaz aylarıyla sınırlı olmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Özellikle çocukluk döneminde güneşe karşı korumanın kişiyi ilerleyen yıllarda görülebilecek cilt kanserinden de koruyacağını belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi A. Nilhan Atsü, "Çocukluktan itibaren sistematik olarak cildin güneşten korunması önemli. Önceki yıllarda bu bilinç yoktu. Şimdi artık genç anne ve babalara önerim çocuklarını erken yaşlardan itibaren korusunlar. Zaten yaşam boyu güneşin en yoğun alındığı yıllar, çocukluk ve genç erişkinlik dönemi. Anne babalar bu nedenle erken yaşlardan itibaren çocuklarını güneşten korusunlar" uyarısında bulundu.

Etiketler : güneşe maruz kalmak kanser çocuk Dr. Öğr. Üyesi A. Nilhan Atsü
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