Çocuklukta burun ve diş eti kanaması varsa dikkat

"Türkiye'de yılda 2 bin 500-3 bin civarında çocuk kanser tanısı alıyor" diyen Fışgın, çocuk kanserlerinin yaklaşık yüzde 5'inde kalıtsal nedenler saptandığını, büyük bir kısmında ise nedenlerin belirlenemediğini kaydetti. Prof. Dr. Tunç Fışgın, "Uzun süreli ve enfeksiyon tedavisine yanıt vermeyen ateş, antibiyotik tedavisine yanıt vermeyen, sert ve büyüyen lenf bezleri, burun ve diş eti kanamaları, vücutta hızlı gelişen ve açıklanamayan morluklar, ani iştahsızlık ve eşlik eden kilo kayıpları, ısrar eden baş ağrısı, karın içi, kol ve bacaklarda yeni oluşan kitleler gibi belirtiler çocuk kanserlerine işaret edebilir. Bu bulguların varlığında aile hekimi veya çocuk hekimine başvurmak gerekir" dedi.

