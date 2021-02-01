Çocukların zihinsel gelişimi için kahvaltı önemli

Yeterli ve zengin beslenemeyen çocuklarda kansızlık ortaya çıkıyor. Buna bağlı olarak da çocuğun okul başarısı olumsuz etkileniyor. Çocuklarda kansızlığın önemli sorunlara neden olabileceğini belirten Avrasya Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Uzmanı Dr. Ersin Sarı “Çocuklar özellikle okul döneminde yeterli ve dengeli beslenmelidir. Yanlış beslenme çocukların okuldaki başarısını da olumsuz yönde etkiliyor. Özellikle kahvaltı eden okul çağındaki çocuklar kahvaltı etmeyen çocuklara göre derslerinde daha başarılı olmaktadır. Çocuklar kahvaltıda besin değeri yüksek olan tam tahıllı ekmekler tüketmeli, süt, yumurta, peynir gibi protein kaynaklarını mutlaka öğünlerine dahil etmelidirler. Böylece okulda başarısı yükselir, konsantre olmakta zorluk çekmez, kavrama yeteneği gelişir” diyor.