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10 Mart 2021 Çarşamba 11:30:00 - Güncelleme:10 Mart 2021 Çarşamba 11:30:00

Çocukların vitamin ihtiyacı yetişkinlerden farklı

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Okulların yüz yüze eğitime geçmesi gündemdeyken güçlü bir bağışıklığın önemini hepimiz bir kez daha hatırlıyoruz.

Günümüzde çocukların yetersiz beslenmesinin ve gizli açlık yaşamasının küresel bir problem olduğuna dikkat çeken Eczacı Ayşen Dincer, bu durumun birçok sağlık sorununa neden olduğunun altını çiziyor. Vitamin ve mineral desteğinin sağlıklı bir yaşam sürmek için önemine değinen Dincer, bu nedenle ebeveynlerin çocukları için yaşa ve ihtiyaca yönelik hazırlanmış multivitaminleri tercih etmesi gerektiğini söylüyor. Bir çocuğun anne ya da babasının kullandığı desteği kullanamayacağının altını çizen Ecz. Dincer, "Çocukların, yetişkinlerin ve yaşlıların vitamin ve mineral ihtiyacı aynı değildir. Hatta kadın ve erkeğin bile... Bu nedenle bütün ailenin aynı vitamini kullanması doğru olmaz. Çocukların gelişme çağında olduğu da düşünüldüğünde günlük vitamin ve mineral ihtiyaçlarına yanıt veren multivitaminleri kullanması gerekiyor" diyor.

Etiketler : çocuk sağlığı vitamin beslenme
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