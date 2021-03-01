Çocukların bağışıklığını güçlendiren tüyolar

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Necdet Yetim, "Çocuğun dengeli beslenmesi, yeteri kadar uyuması, açık havada oksijenli ortamda olması bağışıklığını güçlendirecektir" dedi. Dr. Necdet Yetim, ailelere tavsiyede bulundu: "Güçlü bağışıklık anne karnında başlıyor. İyi bir hamilelik dönemi gerekli. Sonrasında normal bir doğum gerçekleştirilmeli. Bebek dünyaya geldikten sonra ilk günlerden itibaren beslenmesi, bağışıklık sisteminde çok önemli rol oynar. Mesela ilk akla gelen anne sütüdür. Bebekliklerinde yeteri kadar anne sütüyle beslenmeyen çocukların, bağışıklığı düşük kalacaktır. Çocuğun dengeli beslenmesi, yeteri kadar uyuması, açık havada oksijenli ortamda bulunması ile huzurlu bir çevrede yaşaması bağışıklığı güçlendirecektir."

