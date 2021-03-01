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01 Mart 2021 Pazartesi 12:25:00 - Güncelleme:01 Mart 2021 Pazartesi 12:25:00

Çocukların bağışıklığını güçlendiren tüyolar

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Uzmanlar, okullarda kademeli olarak başlayacak yüz yüze eğitim öncesi ailelere, çocukların bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için tavsiyelerde bulundu.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Necdet Yetim, "Çocuğun dengeli beslenmesi, yeteri kadar uyuması, açık havada oksijenli ortamda olması bağışıklığını güçlendirecektir" dedi. Dr. Necdet Yetim, ailelere tavsiyede bulundu: "Güçlü bağışıklık anne karnında başlıyor. İyi bir hamilelik dönemi gerekli. Sonrasında normal bir doğum gerçekleştirilmeli. Bebek dünyaya geldikten sonra ilk günlerden itibaren beslenmesi, bağışıklık sisteminde çok önemli rol oynar. Mesela ilk akla gelen anne sütüdür. Bebekliklerinde yeteri kadar anne sütüyle beslenmeyen çocukların, bağışıklığı düşük kalacaktır. Çocuğun dengeli beslenmesi, yeteri kadar uyuması, açık havada oksijenli ortamda bulunması ile huzurlu bir çevrede yaşaması bağışıklığı güçlendirecektir."

Etiketler : çocuk sağlığı bağışıklık necdet yetim
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