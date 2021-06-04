ÇOCUKLARI VİRÜSTEN KORUYAN TÜYOLAR

Koronavirüs pandemisi sosyal yaşantımızda hızlı bir değişikliğe neden oldu. Bu dönemde yetişkinler kadar çocukların da etkilenmesi aile hayatındaki rutinlerin değişmesine neden oldu. Herkes için, ama özellikle ebeveynler için yapılması gereken çok şey var. Bunların başında da çocukları güvende tutacak önlemler bulunuyor. "Çocuklarınıza ellerini doğru şekilde yıkamasını öğretin ve doğru şekilde yıkadığından emin olun" diyen Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi'nden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Lale Seren şunları dile getirdi:



ŞARKI NAKARATI FORMÜLÜ

"Kovid-19 enfeksiyonundan korunmak adına alınacak önlemlerin başında doğru el yıkamak geliyor. Bu nedenle öncelikle çocuklara el yıkamanın önemini anlatın ve ellerini en az 20-30 saniye sürecek şekilde su ve sabunla sık sık nasıl yıkaması gerektiğini öğretin. Çocuklarınızın bu süreye ulaşmasını sağlamanın kolay yöntemlerinden biri "iyi ki doğdun" şarkısının tamamını nakaratı ile birlikte iki kez tekrarlayarak söylemektir."

PARMAK ARALARI İYİ OVULMALI

Dr. Lale Seren, "Yemeklerden önce ve sonra burnunu temizledikten, mendile hapşırdıktan ve tuvaleti kullandıktan sonra, kalabalık yerlerde bulunduktan sonra, ev dışı ortamda bulunduklarında mutlaka ellerin yıkanmasını sağlayın. Suyun bulunmadığı yerlerde el dezenfektanı kullanarak ellerin üzeri ve özellikle parmak araları ve başparmakların tüm çevresini temizleyerek elin tamamının hijyenini sağlayın" diye konuştu.

BALIK VE KURUBAKLAGİL TÜKETİMİ ÖNEMLİ

Çocuklarınızın bağışıklığını korumak için yapacağınız onların düzenli ve dengeli beslenmesini sağlamaktır. Bu bakımdan çocukların beslenmesinde besin çeşitliliğinin önemi büyüktür. Haftada en az iki gün balık yemek, beslenmede kuru baklagillere ağırlık vermek, mevsim sebzeleri yemek, kırmızı et, süt ayran, yoğurt, kefir gibi hayvansal gıdaları tüketmek bağışıklık sistemini güçlendirmede önemlidir.

UYKU DÜZENİNİ SAĞLAYIN

Düzenli uyku ile salgılanan bazı hormonlar enfeksiyonlara karşı bağışıklık yanıtını hızlandırır. Bu nedenle çocukların yaş gruplarına göre yeterli sürede uyumasına dikkat edin. Uyku düzenini mümkün olduğunca değiştirmemeye çalışın.

NE KADAR SU İÇTİĞİNİ KONTROL EDİN

Su vücut direncinin artırılmasında ve bağışıklığı güçlü tutmakta çok önemlidir. Bu nedenle çocukların yaşlarına uygun miktarda gün içinde bol su tüketmesi önemlidir.

EKRAN BAŞINDAKİ SÜREYİ KISITLAYIN

Bu dönemde yetişkinler kadar çocukların da fiziksel aktivite düzeyleri belirgin olarak azaldı. Yetersiz fiziksel aktivite başta obezite olmak üzere birçok sağlık problemini de beraberinde getirmektedir

Okul dönemi çocukları okulda, sokaklarda, parklarda yeterli zaman geçirerek günlük fiziksel aktivitelerini/ egzersizlerini yapmakta iken okulların kapanması ve sokağa çıkma yasağının getirilmesiyle bu aktiviteleri yerine getirmeleri sınırlandırılmıştır. Aynı zamanda salgından sonra çocukların ekran karşısında geçirdikleri süre artmış ve bu sebeple geç uyuma, geç uyanma, daha az fiziksel aktivitede bulunma durumları ortaya çıkmıştır.

Açık alanlarda nelere dikkat etmeli?

-Maske: Her ne sebeple olursa olsun dışarıya çıkıldığında çocuklara mutlaka maske takın.

2 yaşından büyük çocuklarınıza özellikle kapalı alanlara giderken veya doktor kontrollerine gelirken çocuklar için uygun ölçüde olan maske takmasını sağlayın. İki yaşından küçük çocuklarınız için siperlik kullanımı uygun olabilir. Kapalı ortamlara pusetleriyle getirilen özellikle 1 yaşından küçük çocukların puset örtüleri ile korunmaya alınması yeterli olacaktır.

-Bahçe aktiviteleri: Çocuklarınızı, mümkünse evin bahçesinde oynatabilirsiniz.

Oyun parkı ve site gibi kalabalık ve ortak kullanıma açık alanlarda el hijyeni ve fiziksel mesafe kurallarına uyarak çocuğunuzun açık hava aktivitesi yapmasında herhangi bir sakınca yoktur.

El hijyeni: Çocuklar birbirleriyle temas ederse mutlaka ellerini temizleyin ve çocukların ellerini düzenli aralıklarla el dezenfektanı ile temizleyin.

Sitelerdeki ortak alanların ve oyun parklarının düzenli temizlendiğini kontrol edin.