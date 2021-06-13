ÇOCUKLARI TEHDİT EDEN 7 YAZ ENFEKSİYONU

Kovid-19 pandemisi nedeniyle aylardır tüm zamanlarını neredeyse sadece ev içinde geçirmek zorunda kalan çocuklar, havaların ısınmasıyla birlikte artık açık havada oynayabilmenin, denize ve havuza girmenin keyfini yaşayacaklar. Ancak bu mutlu tablonun bir de diğer yüzü var; sıcakların etkisiyle pek çok enfeksiyon hastalıklarının kapımızı çalması gibi! Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yasemin Eraslan Pınarcı, yaz aylarında çocuklarda en sık en görülen enfeksiyon hastalıklarını ve korunma yollarını anlattı.



MİDE-BAĞIRSAK ENFEKSİYONLARI

Virüs ve bakteriler genellikle kirli-kanalizasyon sularının karıştığı sularda yüzülmesi, kirli suların bulaştığı gıdaların tüketilmeleri ve el hijyenine dikkat edilmemesi sonucu bulaşıyor. Enfeksiyon kendini ishal, bulantı-kusma ve ateş gibi bulgularla gösteriyor. Bu tablonun en önemli sonuçlarından biri, sıvı kaybı oluyor. Dolayısıyla vücudun kaybettiği sıvıyı yerine koymak tedavinin odak noktasını oluşturuyor. İshal olan çocuklara sık sık su içirilmeli ve yoğurt, ayran, haşlanmış patates, muz ile pirinç lapası gibi gıdalar verilmeli. Yağlı ve şekerli gıdalardan kaçınılmalı. Emziren anneler sık sık emzirmeye devam etmeli.

Nasıl korumalı?

Çocuğunuzun el hijyenine dikkat edin. İçme sularının ve yiyeceklerin yıkandığı suların temizliğinden emin olun. Hijyeninden emin olmadığınız, açıkta satılan gıdaların tüketiminden kaçının.

DIŞ KULAK YOLU ENFEKSİYONU

Özellikle kirli havuz sularından kaynaklanan dış kulak yolu enfeksiyonu 'yüzücü kulağı' olarak da adlandırılıyor. Dış kulak yolundaki enfeksiyona bağlı olarak; ağrı, kaşıntı, akıntı ve pis kokuyla kendini gösteriyor.

Nasıl korumalı?

Havuz bakımının düzenli yapıldığından, suyunun temiz ve klorlanmış olduğundan emin olun. Dış kulak yolunu pamuk, havlu veya parmakla travmatize etmeyin. Neme maruz kalmaması için havuz veya deniz sonrasında kulağını temiz havluyla kurulayın.

İDRAR YOLU ENFEKSİYONU

Yaz aylarında kirli havuz ve sulara girmek, ıslak ve kirli mayoları değiştirmemek gibi etkenler nedeniyle, özellikle kız çocuklarında idrar yolu enfeksiyonu görülme sıklığı artıyor. Bu enfeksiyon idrar yaparken yanma, idrarda kötü koku, kanlı idrar, karın ağrısı, bulantı, kusma ve ateş gibi belirtilere neden oluyor.

Nasıl korumalı?

Pamuklu iç çamaşırlarını tercih edin. Günlük iç çamaşırı değişimine özen gösterin. Islak ve kirli mayoları bekletmeden değiştirin. Tuvalet eğitimi yoksa bez değişimi sırasında temizliği önden arkaya doğru yapın.

HEPATİT A SARILIĞI

Hepatit A virüsü kirli su ve kirli gıdalardan ağız yoluyla bulaşıyor. Ateş, karın ağrısı, kusmayla birlikte cilt renginde sararma görülüyor. Tedavide geç kalındığında karaciğerde hasar oluşturabiliyor. Dolayısıyla bu belirtilerde mutlaka çocuk hekimine başvurulmalı.

Nasıl korumalı?

El ve tuvalet hijyenine özen gösterin. Ortak tabak-çatal kullanımından kaçının. Hepatit A aşısını mutlaka yaptırın.

MANTAR ENFEKSİYONLARI

Yaz aylarında terlemenin artması ve cildin pH'ının bozulması yüzeyel mantar enfeksiyonlarına zemin hazırlıyor. Ciltte genellikle yuvarlak kırmızı-kaşıntılı lezyonlar şeklinde görülüyor. Lokal tedaviler çoğunlukla yeterli geliyor.

Nasıl korumalı?

Pamuklu kıyafetleri tercih edin. Çok kalın kıyafetler giydirmekten kaçının. Düzenli duş yaptırmaya özen gösterin. Cildine uygun pH özelliğine sahip sabunlar tercih edin.

KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ

Genellikle kenelerin ısırmasıyla bulaşan ve ölümcül olabilen viral bir hastalık. Yaz aylarında açık alanlarda geçirilen zamanın artmasıyla birlikte çocuklarda kene ısırmalarına daha sık rastlanıyor.

Nasıl korumalı?

Kırsal alanlarda, kenelerin vücuduna girebileceği açık yerlerini kapatın. Örneğin uzun kollu tişörtler giydirin, şort yerine pantolonu tercih edin. Kenelerin kolay fark edilebilmeleri için açık renkli kıyafetler giydirin. Eve döndüğünüzde kıyafetlerini çıkartarak kene açısından kontrol yapın.

ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI

Üst solunum yolu enfeksiyonları daha çok kış aylarında olmakla birlikte yazın da görülebiliyor. Boğaz ağrısı, öksürük, burun akıntısı ve ateş, sıklıkla görülen belirtilerini oluşturuyor. Genellikle virüslerin etken olduğu bu hastalıklar destek tedavilerle ortadan kalkıyor.

Nasıl korumalı?

Kapalı alanları sık sık havalandırın. Hasta kişilerle temas etmesinden kaçının. Klimaların bakımına ve temizliğine dikkat edin.