Çocukları MIS-C'den korumanın yolu aşılama

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, çocuklarda Kovid-19 sonrası gelişen multisistem inflamatuar sendromunun (MIS-C) görülme sıklığının salgın hızıyla paralellik gösterdiğini söyledi. Ceyhan, "Bütün yapmanız gereken çocukları da yetişkinlerde olduğu gibi Kovid-19'dan korumak. Bunun en etkili yolu, aşılamadır. Onun dışında maske, mesafe, hijyen kurallarına uymaktır" dedi.