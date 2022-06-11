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ÇOCUKLARI ETKİLEYEN SALGIN NOROVİRÜS
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11 Haziran 2022 Cumartesi 08:30:00 - Güncelleme:11 Haziran 2022 Cumartesi 08:30:00

ÇOCUKLARI ETKİLEYEN SALGIN NOROVİRÜS

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Yemekten, içilen sudan ve temastan bulaşan norovirüs kalabalığın yoğun olduğu yerlerde daha kolay bulaşır. Genelde semptomları aniden başlayan norovirüs kusma ve ishalle kendini gösterir.

Hızlı ve kolay bulaşan norovirüs enfeksiyonu çocukları daha fazla etkiliyor. Soğuk ya da sıcak ortam fark etmeden her yüzeyde yaşayan norovirüs bazen haftalarca sürebiliyor. Kusma ve ishalle kendini gösterebilen hastalığa müdahale edilmezse hayati tehlike de oluşabiliyor. Memorial Şişli Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Uz. Dr. Elif Erdem Özcan, "Çocuklarda çok yaygın görülen norovirüs enfeksiyonu mide ve bağırsakları etkilemektedir. Karın ağrısı, bulantı, kramplar, kusma ile karakterize bir enfeksiyondur. Bulaşıcılığı yüksek ve kısa sürede olan nörovirüs önce mideyi daha sonra da bağırsakları etkilemektedir. Norovirüs geçiren biriyle yakın temas virüsün yayılmasını hızlandırıp, kolaylaştırmaktadır. Küçük çocuklar ve yaşlı yetişkinlerde hastalık dehidrasyona yani ciddi sıvı kayıplarına sebep olarak acil tıbbi müdahale gerektirebilmektedir" dedi. Özcan şunları dile getirdi: "Norovirüs enfeksiyonu; okullar, kreşler, oyun parkları, toplu taşıma araçları, bakım evleri gibi kalabalığın yoğun olduğu yerlerde daha kolay bulaşır. Genelde semptomları aniden başlayan norovirüsün belirtileri şöyle sıralanabilir: Mide bulantısı, kusma, mide ağrısı veya krampları, ishal, düşük dereceli ateş ve kas ağrısı."

Bulaşıcılık ve hastalık haftalarca sürebilir

Belirti ve semptomlar genellikle bir norovirüse ilk maruz kalındıktan 12- 48 saat sonra başlar ve 1- 7 gün sürer. İyileştikten sonra birkaç hafta boyunca dışkıyla virüs atmaya devam edilir. Bu dönemde de bulaşıcılık sürer. Eğer kişinin farklı bir hastalığı varsa, bu durum haftalarca da devam edebilir. Virüs dışkı ve kusma içeriği ile atılır. Norovirüsler yüzeylerde ve nesnelerde günlerce kalabilir. Ölmesi zordur. Sıcağa, soğuğa ve dezenfektanlara bile dayanabilir.

Bazı durumlarda belirti vermez

Norovirüs enfeksiyonunu şu şekilde almak mümkündür:

* Norovirüs bulaşan yiyecekleri yemek (Her besin maddesi olabilir. Dondurulmuş gıdalarda da bulunabilir)

* Norovirüs bulaşan suyu içmek

* Norovirüs bulaşan suyla yıkanan yiyeceklerden tüketmek

* Kontamine bir yüzeye temas ettikten sonra, elleri ağız ya da yüze temas ettirmek

* Norovirüslü kişiyle yakın temasta bulunmak (Çocuğunun altını değiştiren bir anne eğer çocukta norovirüs varsa ve ellerini yeterli temizlemediyse bu enfeksiyonu kapabilir)

Norovirüs enfeksiyonu olan bazı kişiler hiçbir belirti veya semptom göstermeyebilir. Ancak yine de bulaşıcıdırlar ve virüsü başkalarına bulaştırabilirler.

Çocukta varsa aile dikkatli olmalı

Evde bir çocuk norovirüse yakalandıysa, ailenin de çok dikkatli olması gerekmektedir. Bu, tüm aileyi etkileyebilecek bir sorundur. Bu nedenle özellikle bebek bezi değiştirdikten sonra eller minimum 20 saniye boyunca sabunla iyice yıkanmalıdır. El dezenfektanları su ve sabun kadar etkili olmayabilir. Meyve ve sebzeler dikkatli ve temizliğinden emin olunan suyla temizlenmelidir. Eğer evde çocuk bu virüse maruz kalmışsa, çocuğun okula gitmemesi doğru olur. Yaz tatilinin de yaklaşmasıyla birlikte bu virüs daha yaygın olabilir. Tatil bölgelerinde iyi pişmiş yiyeceklerin yenmesi, kapalı içeceklerin içilmesi, sokakta açıkta satılan yiyeceklerin tüketilmemesi önemlidir.

Etiketler : norovirüs çocuk çocuk sağlığı
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