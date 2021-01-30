  • BIST
    1473.45
  • Dolar
    7,3223
  • Euro
    8,8899
  • Altın
    433,5320
İstanbul
5 / 9
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Türkiye'den Bayraktar TB2 alacağız"
Meteoroloji uyardı... Kar kalınlığı 25 cm olacak!
"Taradılar, ateş ettiler... Korku filmi gibiydi"
CHP'li başkan kadroları nasıl parsellediklerini anlattı
Linet, Emrah'ın albümünde
Betül Demir reklam yüzü oldu
Murat Kurşun çiftlikten kazandı, sazlarıyla paylaştı
Ünlü isimler pistlere akın etti
Seda Bakan'dan Shakira dansı
4 yıllık uykusuzluğu ameliyatla çözüldü
Çocukları ekran maruziyetinden koruyun
Haftalık burç yorumları... Burçları bu hafta neler bekliyor? Kova şaşıracak Boğa aşkıyla konuşulacak
DSÖ ekibi Vuhan'da çalışmalara başladı! Koronavirüs'ün kaynağını araştıracaklar
Spotify sesten analiz yapacak
Bakan Koca uyardı: Mutasyon tehdidine karşı dikkatli olmalıyız
Hafta sonu uygulanacak 56 saatlik kısıtlama başladı
Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafı serilmesine soruşturma
Türkiye'de son 24 saatte 6 bin 912 yeni vaka
Türk-Rus ortak merkezi yarın faaliyete başlıyor
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 443 bini geçti
Kılıçdaroğlu'na mektup yazan 3 milletvekili CHP'den istifa etti
Meteorolojiden kar ve sağanak uyarısı
Toplantının ardından duyuruldu: Fahiş fiyata karşı yeni sistem
ABD gemisinde koronavirüs paniği: Askerler karantinaya alındı
30 Ocak 2021 Cumartesi 03:35:00 - Güncelleme:30 Ocak 2021 Cumartesi 11:40:00

Çocukları ekran maruziyetinden koruyun

ABONE OL

Çocuklar artık telefon, tablet, televizyon gibi teknolojik ürünlerle zaman geçiriyorlar, biz buna ekran maruziyeti deniliyor.

Bunun ciddi bir sağlık sorunu olduğunu söyleyen Gelişimsel Pediatri Uzmanı Dr. Evin İlter Bahadur, gençlerin ve çocukların 3 saat olan ekran maruziyetinin pandemi döneminde 7 saate çıktığını söyleyerek, ailelere uyarılarda bulundu. Çocukların artık dijital ortamda büyüyüp, dijital ortamda yaşamlarını devam ettirdiğini dile getiren Dr. Bahadur, "Bunun birçok olumsuz sonucu var. Bunun fiziksel, bilişsel, davranışlar ve birçok olumsuz etkisi var. Bunun dünyadaki en büyük örneği obezite. Maalesef ülkemizde de çocuklarımızda obezite artmakta. Erken yaşta kalp ve damar rahatsızlığı görülmekte. Göz problemlerinde ciddi artış gözlemleniyor. Kas, iskelet problemlerine, uyku sorunlarına yol açabiliyor. Yine bir diğer önemli sağlık sorunu olan dikkat eksikliği, hiperaktivite problemleri için bir risk ekran maruziyeti. Yine okul öncesi dönemde ciddi konuşma ve algılama gecikmesi, iletişim kısıtlılığını artırmakta. Okul çağında ise çocuklarımızda akademik başarısızlığa yol açıyor. Pandemi döneminde bu tür şikayetlerle bize gelen aileleri sorguladığımızda ciddi bir ekran maruziyeti tarif ediyorlar. Çocukların gün boyu ekran maruziyetine maruz kaldıklarından şikayet ediyorlar” dedi.

Etiketler : Evin İlter Bahadur çocuk tablet telefon
Amine, yapımcıların radarında!

Amine, yapımcıların radarında!
Konser özlemi

Konser özlemi
Aşk dizisine transfer oldu

Aşk dizisine transfer oldu
İtalya'da mutluluk sarhoşu

İtalya'da mutluluk sarhoşu
Yıldız Tilbe farkı

Yıldız Tilbe farkı
Yeni yaşında eski normale özlem

Yeni yaşında eski normale özlem
Başak Dizer seçti, Kıvanç Tatlıtuğ aldı

Başak Dizer seçti, Kıvanç Tatlıtuğ aldı
‘On Numara Olaylar' geliyor

‘On Numara Olaylar' geliyor
Tuğba Altıntop'tan bir garip silme hikayesi! Rafet El Roman'ı Instagram'da takipten çıkardı

Tuğba Altıntop'tan bir garip silme hikayesi! Rafet El Roman'ı Instagram'da takipten çıkardı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER