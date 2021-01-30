Çocukları ekran maruziyetinden koruyun

Bunun ciddi bir sağlık sorunu olduğunu söyleyen Gelişimsel Pediatri Uzmanı Dr. Evin İlter Bahadur, gençlerin ve çocukların 3 saat olan ekran maruziyetinin pandemi döneminde 7 saate çıktığını söyleyerek, ailelere uyarılarda bulundu. Çocukların artık dijital ortamda büyüyüp, dijital ortamda yaşamlarını devam ettirdiğini dile getiren Dr. Bahadur, "Bunun birçok olumsuz sonucu var. Bunun fiziksel, bilişsel, davranışlar ve birçok olumsuz etkisi var. Bunun dünyadaki en büyük örneği obezite. Maalesef ülkemizde de çocuklarımızda obezite artmakta. Erken yaşta kalp ve damar rahatsızlığı görülmekte. Göz problemlerinde ciddi artış gözlemleniyor. Kas, iskelet problemlerine, uyku sorunlarına yol açabiliyor. Yine bir diğer önemli sağlık sorunu olan dikkat eksikliği, hiperaktivite problemleri için bir risk ekran maruziyeti. Yine okul öncesi dönemde ciddi konuşma ve algılama gecikmesi, iletişim kısıtlılığını artırmakta. Okul çağında ise çocuklarımızda akademik başarısızlığa yol açıyor. Pandemi döneminde bu tür şikayetlerle bize gelen aileleri sorguladığımızda ciddi bir ekran maruziyeti tarif ediyorlar. Çocukların gün boyu ekran maruziyetine maruz kaldıklarından şikayet ediyorlar” dedi.

