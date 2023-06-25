Çocukları bekleyen tehlike: Yaz hastalıkları

Havaların ısınması ve okulların kapanmasıyla çocukların mevcut düzenlerinde bir takım değişiklikler meydana geliyor. Çocukların dışarıda geçirdikleri zaman artarken ebeveynlerin güneş, deniz ve havuz kaynaklı enfeksiyonlar ile kazalara karşı daha dikkatli olması gerekiyor. Özel Göztepe Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Mavişen İşcan yaz aylarında çocukları bekleyen hastalıklar hakkında ebeveynlere bilgilendirdi.

GÜNEŞ KORUYUCUSUZ OLMAZ



Güneş ışınları vücudun D vitaminini karşılaması için en büyük kaynaktır. Ancak güneşin zararlı ışınlarını da unutmamak gerekir. Bu etkiler birçok yaz hastalığına da neden olabilir. Sıvı kaybı, cilt yaralanmaları ve güneş yanıkları en başta gelenleridir. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Mavişen İşcan "Güneşin zararlı etkilerinden korunmak için saat 10.00-15.00 arasında güneşe çıkmamak; güneşe çıkmadan yarım saat önce mutlaka 30 faktörlü güneş koruyucu sürmek, güneş gözlüğü ve şapka takmak gerekir. Çocukların uzun süre güneşe maruz kalmalarına izin verilmemelidir. Güneş altında oldukları sürelerde de mutlaka bol sıvı tüketmeleri sağlanmalıdır. Açık renkli kıyafetler tercih edilmelidir" dedi. İlk 1 yaş özellikle de 6 aydan küçük çocukların direkt güneşe maruziyetleri engellenmelidir. Mümkünse gölgede kalmaları sağlanmalıdır. Uzun süre güneşte kalmış çocukların vücudu ıslak kompreslerle tampone edilmelidir. Sıvı kaybının önüne geçmek için ağızdan sıvı almaları sağlanmalıdır. Ağızdan sıvı alamayan veya kusan çocuklar mutlaka acil müdahalede bulunulmalıdır.

BAĞIRSAK SAĞLIĞI ÖNEMLİ

Yaz mevsimiyle birlikte en çok karşılaştığımız rahatsızlıklardan birisi de bağırsak enfeksiyonlarıdır. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Mavişen İşcan "Çoğunlukla viral enfeksiyonlara bağlı olmakla birlikte bakteriyel ve pareziter enfeksiyonlarda bağırsak enfeksiyonlarına neden olmaktadır. Bu tip enfeksiyonlardan korunmak için öncelikle hijyen kurallarına dikkat etmeliyiz. Çocuklarımızın mevsimine uygun, içeriği dengeli; hafif ve sıvı içeriği yüksek gıdaları tüketmesine ağırlık vermeliyiz. Yaz mevsiminde çabuk bozulan besinlerden uzak durmalıyız. Ayrıca aşırı kalabalık ortamlardan uzak durulması, havuz ve denizin temiz olmasına da dikkat edilmesi gerekir. Bağırsak enfeksiyonu geliştiğinde özellikle sıvı ve elektrolit imbalansı yakından takip edilmelidir ve gerekirse tedavi verilmesi için sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır" şeklinde konuştu.

MAYOLAR SIK SIK DEĞİŞTİRİLMELİ

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Mavişen İşcan şunları anlattı: Ailelerin yaz aylarında dikkat etmesi gereken diğer önemli konu ise cilt enfeksiyonları. Çocukların denizden veya havuzdan sonra mayosunu kuru bir mayo ile değiştirmek bu cilt hastalığından korunmak adına önemlidir. Bunun için uygun kıyafetlerin giyilmesi güneş maruziyetinin azaltılması, dengeli beslenmenin sağlanması, havuz, deniz, oyun oynanan alanların temizliğine dikkat edilmesi gerekir. Sentetik ve naylon içerikli kıyafetleri giymek ve uzun süre sıcakta kalmak deri lezyonlarını artırabilir. Cilt lezyonlarından korunmak için çocukların açık renkli, hafif, yumuşak ve ince dokulu pamuktan yapılmış kıyafetler giymesi çok önemlidir. Gelişen lezyona göre tedavi düzenlemek gerekebilir.

BOĞAZ VE KULAK ENFEKSİYONU OLABİLİR

Havuz suyundaki klor göz enfeksiyonlarına neden olabilmektedir. Ayrıca aşırı derecede klor gözlerde tahrişe neden olabilir. Bu nedenle çocuklar havuza girerken havuz gözlükleri kullanmaları önerilir. Yine kirli sular nedeniyle vücuda giren mikroplar üst solunum yolu, boğaz enfeksiyonu ve kulak enfeksiyonlarına neden olabilir. Özellikle kız çocuklarında idrar yolu enfeksiyonlarından korunmak için hijyen kurallarına çok dikkat edilmelidir. Kıyafetler sık değiştirilmeli ve bol sıvı tüketimi sağlanmalıdır. Belli aralıklarla idrara çıkmaları teşvik edilmelidir.

BÖCEK VE SİNEK ISIRMALARINDA İLK NE YAPILMALI?



Böcek ve sinek ısırıklarından korunmak için bataklık alanlardan uzak durulmalıdır. Park ve bahçelere giderken açıkta kalan deri kısımlarını mümkün mertebe azaltmak gerekir. Bu nedenle çocukların uzun kollu ince kıyafetler ve çorap giymeleri sağlanmalı. Olası bir ısırma durumunda bol su ile yıkayıp lezyonun durumuna göre gerekirse ilaç uygulanabilir. Sivrisineklerin çok yaygın olduğu bölgelerde mümkünse ilaç kullanmadan cibinlik tarzı koruyucular kullanılmalı. Ancak yeterli gelmezse yaşam alanlarında sinek kovucu kullanıldıktan sonra yeterince havalandırma sağlayıp mümkünse küçük bir pencere açık bırakılarak bu alanlar kullanılmalıdır. Bitkisel de olsa sivrisineğin sinirlerine zarar veren ilaçlar bize de zarar verecektir. Kısaca özetlersek yazın çocuklarımızı dengeli ve temiz gıdalarla beslemeliyiz. Güneşin zararlı etkilerinden korumalıyız. Tatilde olsalar da kontrolsüz bir şekilde uzun saatler açık alanlarda kalmalarına izin vermemeliyiz. Çok aşırı kalabalıklardan da uzak tutmak üst solunum yolu ile bulaşan el-ayak ve kızamık gibi özellikle de döküntülü hastalıklardan korunmalarını da sağlayacaktır.