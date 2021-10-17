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17 Ekim 2021 Pazar 08:00:00 - Güncelleme:17 Ekim 2021 Pazar 08:00:00

Çocukları afetlerle korkutmayın

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Uzmanlar, yaşanan doğal afetlerin çocuklar üzerinde ciddi olumsuz psikolojik etkilere yol açtığını belirterek, yetişkinlerin çocuk ve ergenlere söz dinletebilmek için onları yangın ve sel gibi felaketlerle korkutmaması gerektiğini söyledi.

Uzmanlar, yaşanan doğal afetlerin çocuklar üzerinde ciddi olumsuz psikolojik etkilere yol açtığını belirterek, yetişkinlerin çocuk ve ergenlere söz dinletebilmek için onları yangın ve sel gibi felaketlerle korkutmaması gerektiğini söyledi. Çocuk Koruma ve Bakım Uzmanı Barış Tuncer, "Çocuklar yetişkinlere göre daha kırılgan olmaları ve yaşam tecrübelerinden önemli ölçüde yoksun olmaları nedeniyle travmadan etkilenme konusunda daha dezavantajlı konumdadırlar. Çocukların travmaya gösterdikleri tepkiler de yetişkinlerin tepkilerinden daha farklıdır" dedi.

SALDIRGANLIK, İŞTAHSIZLIK, ŞAŞKINLIK

Travmaların, bebeklerle yeni yürüyen çocuklarda (0-3 yaş aralığı) gelişim sorunlarına yol açabileceğini ifade eden Barış Tuncer, buna ilişkin örnekleri şöyle sıraladı: "Travmadan etkilenen bebeklerde sık görülen tepkiler arasında, kolay şaşırma, kaygılı görünme ile altını ıslatma, konuşma problemleri gibi gerileme davranışları ortaya çıkabilir. Travma yaşayan çocuklar anne-babadan ayrılmak istemeyebilir, uyku sorunları yaşayabilir, kâbuslar görebilir. Aşırı ağlama, çığlık atma, insanlarla ilişkilerde ürkeklik, güven problemleri de travmatik olayların bebek ve çocuklarda görülebilecek etkiler arasında yer alır. Kontrol edilemeyen saldırganlık, iştahsızlık ve sindirim sorunları da travma sonucu ortaya çıkabilecek sonuçlar arasında sayılabilir. Bu arada travmalar, çocukların oyunlarına da yansır, travmayla ilgili tekrarlayan oyunlar görülebilir."

Etiketler : Çocukları afetlerle korkutmayın Barış Tuncer afetler çocuklar
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