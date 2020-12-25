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25 Aralık 2020 Cuma 02:43:00 - Güncelleme:25 Aralık 2020 Cuma 16:46:00

Çocuklardaki kasık fıtığını hafife almayın

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Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Perihan Topçu, çocuklardaki kasık fıtığının hafife alınmaması gerektiğini söyledi.

Çocuk cerrahisi uygulamalarında en sık yapılan operasyonlardan birinin kasık fıtığı olduğunu ifade eden Topçu, teşhisi konulur konulmaz uygun şartlar sağlanıp, bir an önce yapılması gereken acele bir ameliyat olduğuna dikkat çekti. Op. Dr. Perihan Topçu, "Aksi takdirde fıtık kesesi içine karın organları olan bağırsaklar, omentum, kızlarda yumurtalıklara girerek sıkışabilirler. Boğulmuş fıtık dediğimiz bu durum son derece tehlikelidir. Boğulmuş fıtıklarda ise hastanın hayatı risk altına girebilir veya organ kaybı gibi durumlar ortaya çıkabilir. Kasık fıtığı ameliyatı günübirlik bir ameliyattır. Yani ameliyat sonrası hasta hastanede kalmaz. Anestezi altında yapılmaktadır. Eğer çocuk sağlıklı ise, beraberinde bir hastalığı yoksa ameliyat öncesi ilave bir tetkik gerektirmez. Ameliyat sonrası birkaç saat takip edilen hasta basit bir ağrı kesici ile eve gönderilir" şeklinde konuştu.

Etiketler : kasık fıtığı Perihan Topçu sağlık
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