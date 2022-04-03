Çocuklarda sağlık dişten başlıyor

Diş fırçalama çocuklara erken yaşta kazandırılmalı, özellikle günde en az iki kez olmak üzere kahvaltıdan sonra ve yatmadan önce dişler fırçalanmalıdır. Eğer çürük aşırı ilerlerse enfeksiyona neden olabilir, bu nedenle düzenli olarak diş hekimi ziyaret edilmelidir. Pedodonti Uzmanı Dt. Melike Tandoğan, "Diş tedavisinin ertelenmesi sağlık riskleri doğurabilir. Çürük, dişin canlı dokusuna ulaşırsa diş apsesi olarak adlandırılan ciddi bir enfeksiyon oluşabilir. Bu durum şiddetli ağrıya sebep olup yüzün şişmesine ve muhtemelen yaşamı tehdit eden fasiyal boşluk tutulumuna yol açabilir. Bu tür enfeksiyonlar, hastaneye yatış, antibiyotik tedavisi ve dişin çekilmesini gerektiren tıbbi bir acil durumla sonuçlanabilir. Aynı zamanda süt dişlerinin vaktinden önce kaybı, ileri yaşlarda oklüzyon bozukluklarına, estetik sorunlara, beslenme problemlerine, anormal dil alışkanlıklarına, konuşma bozukluklarına ve psikolojik sorunlara yol açabilir" dedi.

