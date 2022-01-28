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28 Ocak 2022 Cuma 08:00:00 - Güncelleme:28 Ocak 2022 Cuma 08:00:00

Çocuklarda Kovid ile gribi ayırt etmek zor

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Çocuklarda ateş ve öksürük gibi semptomlar olduğu zaman ilk akla gelen Kovid enfeksiyonu olabiliyor.

Çocuklarda ateş ve öksürük gibi semptomlar olduğu zaman ilk akla gelen Kovid enfeksiyonu olabiliyor. Alerjik enfeksiyon ile öksürük arasında fark olup olmadığına değinen Uz. Dr. Şener Bekci, "Alerjik öksürükler genelde tekrarlayan ve uzun süren öksürüklerdir. Alerjen bir madde ile karşılaşıldığı zaman öksürük aniden ortaya çıkabilir. Çocukta bir etken ile karşılaşıldığı zaman öksürük aniden ortaya çıkabilir. Çocukta bir toz ya da polen alerjisi varsa bir anda alerjik reaksiyon göstererek birden gözlerde sulanma, burun akıntısı, hapşırma, kuru ve gıcık tarzda bir öksürük başlayabilir. Enfeksiyon öksürükleri ise genellikle ateşin eşlik ettiği öksürük türleridir. Alerjik öksürüklerde ateş olmaz" dedi. Uz. Dr. Şener Bekci, "Bu iki hastalığı ayırt edebilmenin tek yolu PCR testi yapılmasıdır. Kovid enfeksiyonlarının ilaçlı bir tedavisi çocuklarda olmadığı ve güncel aşılama zamanları henüz 12 yaş altında uygulanmadığı için enfeksiyona daha açıktırlar" diye konuştu.

Etiketler : Çocuklarda Kovid Alerjik öksürükler Uz. Dr. Şener Bekci
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