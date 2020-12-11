Çocuklarda Kovid-19'un 5 göstergesi

Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 virüsü, erişkinler kadar sık olmasa da çocuklarda da hastalık yapabiliyor. Erişkinlerde; ateş, öksürük, boğaz ağrısı, halsizlik gibi bulgular veren koronavirüsün, çocuklarda da benzer; ancak farklı belirtiler de gösterdiğini belirten Medicana International İzmir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayşe Çoban, “Hızlı nefes alıp verme, uykuya eğilim, göğüs ağrısı, dudaklarda ve yüzde morarma, şiddetli karın ağrısı gibi şikayetleri olan çocukların aileleri tarafından acilen bir hekime götürülmesi gerekiyor. Aşı çalışmaları hızlansa da güvenilirlik yönünden çocuklar için halen etkin bir aşı yok” dedi. Uzm. Dr. Ayşe Çoban, koronavirüsün çocuklarda 6 farklı tablo ile karşımıza çıktığını söyleyerek, hafiften ağıra göre oluşabilecek durumları sıraladı.



SİNDİRİM SEMPTOMLARI OLABİLİR

Ayşe Çoban, "Sessiz enfeksiyon; herhangi bir klinik semptom ve bulgu olmadan ve göğüs görüntüleme sonuçları normalken, 2019-nCoV nazofaringeal sürüntünün pozitif olduğu vakalardır. Hafif enfeksiyon; ateş, yorgunluk, kas ağrısı, öksürük, boğaz ağrısı, burun akıntısı ve hapşırma gibi akut üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri vardır. Fizik muayenede farenks tıkanıklığı ve oskültasyon anormallikleri görülmez. Bazı vakalarda ateş olmayabilir veya bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal gibi sadece sindirim semptomları olabilir. Orta enfeksiyon; sık ateş ve öksürük (çoğunlukla kuru öksürük, ardından balgamlı öksürük); bazılarında hırıltı olabilir, hipoksi nefes darlığı hızlı nefes alıp verme yoktur. Şiddetli enfeksiyon; ateş ve öksürük gibi erken solunum semptomları ile ishal gibi gastrointestinal semptomlar eşlik edebilir. Hastalık genellikle yaklaşık bir haftada ilerleyerek solunum sıkıntısı ile ortaya çıkar. Kritik enfeksiyon; çocuklar hızla çoklu organ yetmezliğine, akut solunum sıkıntısı sendromuna veya solunum yetmezliğine ilerleyebilir ve ayrıca şok, ensefalopati, kalp ile ilgili sorunlar veya kalp yetmezliği, kanda pıhtılaşma sorunları ve akut böbrek yetmezliği olabilir. Organ disfonksiyonları hayatı tehdit edici olabilir" dedi.



ÇOCUKLAR İÇİN HALEN ETKİN BİR AŞI YOK

Uzm. Dr. Ayşe Çoban, çocukların erişkinlerden daha az hastalığa yatkın almalarına rağmen özellikle altta yatan akciğer hastalığı, kalp hastalığı, bağışıklık sistemiyle ilgili hastalıklar, hematolojik-onkolojik hastalığı olanlar, obezite, şeker hastalığı, nörolojik yada metabolik hastalığı olan çocuklarda ve 1 yaş altı çocuklarda virüsün daha şiddetli seyredebileceğini ifade etti. Tedavide kullanılan ilaçların pek çoğunun 12 yaş altında etkin bir tedavisinin halen bulunmadığına vurgu yapan Uzm. Dr. Ayşe Çoban, “Aşı çalışmaları da son dönem hızlanmış olmakla birlikte güvenilirlik yönünden çocuklar için halen etkin bir aşı yoktur. Şu an için en etkin koruma yöntemi 1,5 metre sosyal mesafeyi korumak, genel hijyen kurallarına uymak, yaşı uygunsa maske takmak, sağlıklı beslenmek, düzenli uyumak, bol su içmek, temiz hava almak, günlük yaşına uygun fiziksel aktivitelerde bulunmaktır” şeklinde konuştu.

