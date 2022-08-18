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18 Ağustos 2022 Perşembe 07:30:00 - Güncelleme:18 Ağustos 2022 Perşembe 07:30:00

Çocuklarda kasık fıtığı ihmale gelmez

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Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Süleyman Çelebi, çocuklarda kasık fıtığı hastalığı hakkında uyarılarda bulundu.

Çocuklarda kasık fıtığı hastalığı hakkında uyarılarda bulunan Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Süleyman Çelebi, "Kasık fıtığı basit bir cerrahi operasyon ile tedavi edilebilir. Ancak tedavi edilmezse, nadiren de olsa ciddi komplikasyonlar gelişebilir. Bir fıtık sıkıştığında boğulma meydana gelebilir. Bu, çocuğun bağırsaklarına giden kan akışının kesildiği anlamına gelir. Çocuğun bağırsaklarına kan akışının olmaması, doku ölümüne neden olabilir. Bu son derece ciddi ve tıbbi bir acil durumdur" dedi. Kasık fıtığının bebekleri, çocukları ve yetişkinleri etkileyebileceğini vurgulayan Doç. Dr. Çelebi, "En çok 6 yaşın altındaki çocuklarda görülür. Yeni doğanlarda görülen kasık fıtıklarının yaklaşık yüzde 90'ı erkek bebeklerdedir. Prematüre bebeklerde kasık fıtıkları daha sık görülür. Sağlıklı, zamanında doğan erkek bebeklerin yüzde 1-5'inde kasık fıtığı görülür. Prematüre bebeklerin yüzde 30'u kasık fıtığı ile doğar" şeklinde konuştu.

Etiketler : kasık fıtığı çocuk sağlık
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