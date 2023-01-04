Çocuklarda her öksürük kesilmemeli

Çocuk Sağlığı ve Uzmanı Dr. Doğan Öncü, "Solunum yoluyla aldığımız toz, zerrecik, enfeksiyon veya yabancı cisimlere karşı vücudumuzun savunma sistemidir. Çocuklarda her öksürük kesilmemelidir" dedi. Öksürüğün, herkesin farklı olarak algıladığı dışında vücudun savunma mekanizması olduğunu ifade eden Öncü, "Her öksürük kesilmez. Eğer bir çocuğun öksürüğü inatçı seyrediyor ise kusmaya, ateşe ve hırıltıya neden oluyor ise veya genel durumunda düşkünlüğe bozukluğa neden oluyorsa çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanına başvurmanız gerekiyor. Onun haricinde günlük 10 öksürüğün normal olarak tanımlarız" diye konuştu. Gece ve gündüz başlayan öksürükler hakkında bilgiler veren Öncü, şöyle devam etti: "Örneğin gece başlayan öksürükler üst solunum yolu enfeksiyonunu çağrıştırabilir. Bir diğer etken de alerjilerdir. Gündüz olan çocuğu kusturacak şekilde inatçı olan, ses kısıtlığına neden olan, ateşe ve beslenme bozukluğuna neden olan öksürüklerin tamamı doktor tarafından mutlaka görülmeli. Eğer öksürük 3 haftadan daha uzun devam edip inatçı şekilde oluyor, çocuğun rahatını bozuyor ise yine çocuk sağlığı hastalıkları ve uzmanı tarafından görülmesi gerekir."

