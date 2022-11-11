Çocuklarda ‘dadı dirseği' tehlikesi

Çocuklardaki basit bir düşmede bile kemik kırığı görülebildiğine dikkat çeken Op. Dr. Merdan Artuç, "Bir yılda her dört çocuktan biri travma nedeniyle acil servise başvurmakta ve bunların yüzde 10 ila 25'i kırık ile ilişkilendirilmektedir. Belirtileri ise kırık olan bölgede ağrı, şişlik, şekil bozukluğu ve hareket kısıtlılığıdır. Bu durumlarda ebeveynler en kısa sürede bir ortopedi uzmanına başvurmalıdır. Eğer tedaviye geç kalınırsa büyüme kıkırdaklarında hasara bağlı kalıcı sekel oluşabilir" dedi. Op. Dr. Merdan Artuç, "Çocuklarda çıkık sık görülmez, en sık gördüğümüz çıkıksa dadı dirseği olarak adlandırılan 2 yaş civarı çocuklarda kolunun sert çekilmesi sonrası meydana gelen dirsek bölgesindeki yarı çıkıktır. Muayene ile tanısı konulur ve basit manipülasyon ile sorun çözülür, 4 yaşından sonra genelde tekrarlamaz" diye konuştu.

