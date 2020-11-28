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28 Kasım 2020 Cumartesi 12:45:00 - Güncelleme:29 Kasım 2020 Pazar 07:19:00

Çocuklarda bu dönem artan tehlike: Kaygı bozukluğu

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Eğitime ara verilmesinin ardından uzaktan eğitim sistemiyle birlikte öğrenciler, öğretmenler ve ebeveynler zor bir döneme girdi.

Bu sürece uyum sağlamanın önemine değinen uzmanlar, kaygı ile baş edemeyen kişilerin psikolojik destek alması gerektiğine değindi. Psikolog Berk Karaoğlu, “Yaşananlar nedeniyle çocuklarda kaygı problemleri, çökkünlükler, duygu durum problemleri olabilir. Bu noktada dikkat edilmeli ancak baş edemediğimiz durumlarda da ilgili ruh sağlığı uzmanından destek alınması gerekiyor. Çünkü bu dönemlerde oluşabilecek sıkıntılar yetişkin döneminde psikopatolojik durumlara yol açabilir" dedi.

Etiketler : çocuk eğitim kaygı
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