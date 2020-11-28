Çocuklarda bu dönem artan tehlike: Kaygı bozukluğu

Bu sürece uyum sağlamanın önemine değinen uzmanlar, kaygı ile baş edemeyen kişilerin psikolojik destek alması gerektiğine değindi. Psikolog Berk Karaoğlu, “Yaşananlar nedeniyle çocuklarda kaygı problemleri, çökkünlükler, duygu durum problemleri olabilir. Bu noktada dikkat edilmeli ancak baş edemediğimiz durumlarda da ilgili ruh sağlığı uzmanından destek alınması gerekiyor. Çünkü bu dönemlerde oluşabilecek sıkıntılar yetişkin döneminde psikopatolojik durumlara yol açabilir" dedi.

