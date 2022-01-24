Çocuklara teknoloji tatili de yaptırılmalı

Pandemide okul çağındaki çocuklarda ekran kullanımının arttığına dikkat çeken Uzman Klinik Uzman Psikolog İpek Fatma Özaktaç, "Özellikle ilkokul çağındaki çocuklar arasında TV, bilgisayar, tablet ve akıllı telefon kullanımı son dönemde oldukça arttı. Bu nedenle aileler ara tatili fırsat bilip, çocukları için önceden aktivite programı yaparak ekran kullanımını sınırlandırmalı" dedi. Çocukları kitap okumaya ya da günlük yazmaya teşvik edilebileceğini belirten Uzm. Klnk. Psk. Özaktaç, böylece çocuğun okuldan uzaklaşmasını önleyerek hem dinlendirici hem de öğretici bir faaliyette bulunmasını sağlayabileceğimizi söyledi. Çocuğu tamamen okuldan ve derslerden uzak tutmanın, bedenin boş zamana alışarak tembelliğin ortaya çıkmasına zemin hazırlayacağını da sözlerine ekleyen Uzm. Klnk. Psk. Özaktaç, "Tembelliğe alışan bünyesi ikinci dönem başladığında yeniden alışma sürecine ihtiyaç duyacağı için bu durum hem çocuklar hem de velileri için zorlayıcı olacaktır. Bunu engellemek amacıyla derslerinde konu tekrarı yapması ve yeni konuları gözden geçirmesini sağlamak önemlidir" diye konuştu.

