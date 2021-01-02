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02 Ocak 2021 Cumartesi 01:33:00 - Güncelleme:02 Ocak 2021 Cumartesi 17:22:00

Çocuklara ekran kısıtlaması şart

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Uzmanlardan ailelere uyarı: Çocuklarınızın gelişim sorunu yaşamaması için okul öncesi çağda en fazla 2 saat, ilkokul çağında ise 3 ya da 4 saat ekran başında olmasına izin verin.

Kovid-19 salgınında çocukların ders harici vakitlerde günlük 7-8 saati ekran önünde geçirebildiğine ve bunun ciddi gelişimsel sıkıntılara yol açtığına dikkati çeken Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Özlem Sürücü, bu sürenin salgın şartları göz önüne alındığında okul öncesinde en fazla iki saat, ilkokul çağında ise 3 ya da 4 saat olabileceğini belirtti. Ekrana uzun süre maruz kalmanın çocuklarda yaş gruplarına göre yarattığı problemler hakkında bilgi veren Sürücü, sözlerini şöyle sürdürdü: "Okul öncesi çocukları için 0-5 yaş aralığı, beynin çok hızlı geliştiği, hızlı değişikliğe uğradığı, uyarana çok ihtiyaç duyulduğu kritik bir dönem. Bu dönemde beyin gelişimi için en önemli gereksinim olan ebeveynle karşılıklı sosyal etkileşim, göz göze bire bir iletişim gibi uyaranların yeterince sağlanamaması gelişimsel sorunlara neden olabilir. Okul öncesi dönem çocuklarının ekran karşısında çok uzun zaman geçirmeleri, ebeveynle bire bir etkileşimlerinin az olması, konuşma gecikmesi, sosyal iletişime açık olmama, seslenince bakmama, içe kapanma, göz kontağı kuramama gibi belirtileri ortaya çıkarabilir."

Çocuğum öfke nöbetleri geçiriyor

Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Özlem Sürücü, çocukların beyninin gelişmeye en açık olduğu dönemde ekran sürelerinin artması sebebiyle "Çocuğum konuşmaya başlamıştı ama artık daha az konuşur oldu", "İsmiyle seslendiğimizde bize dönüp bakmıyor, bizimle oyun oynamak için o kadar da istekli değil", "Ekranı kapattığımızda çok şiddetli öfke nöbetleri geçiriyor, elinden telefonu-tableti alamıyoruz" gibi şikayetleri daha çok görmeye başladıklarını belirtti. Özellikle ana sınıfı ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin belki de hiç tanımadıkları okulu, bir ekran üzerinden, öğretmeniyle, arkadaşlarıyla temas etmeden yaşamak durumunda kaldığına dikkati çeken Sürücü, ilkokul öğrencilerinde öğretmeni dinlememe, derslere odaklanamama, kendisine eşlik eden bir erişkin olmadan ekran karşısında oturamama, aşırı hareketlilik, hırçınlık, uyku düzenlerinde bozulma gibi yakınmaların yaşandığını aktardı.

SANAL ZORBALIK ARTTI

Özlem Sürücü, ayrıca çocukların internet üzerinden her türlü zararlı içeriğe ulaşabildiğine, kim olduğunu bilmedikleri insanlarla sohbet edip görüntülerini ya da şahsi bilgilerini paylaşabildiğine işaret ederek, "Son dönemlerde sanal zorbalığa maruz kalan vakalarla ilgili başvurularda da artış söz konusu. Çocukların ekran başında geçirdikleri süreler arttıkça riskler de atıyor. Ebeveynler çoğu zaman çocuklarının internette hangi mecrada, kiminle yazıştığını, kiminle oyun oynadığını, kiminle arkadaşlık ettiğini bilmiyorlar" şeklinde konuştu. Özellikle ergenler açısından sanal zorbalık, bunun olası riskleri hakkında düzenli olarak bilgi vermenin, onlarla konuşmanın önemini vurgulayan Sürücü, "Esas olan ailenin ergen çocuğuyla güçlü ve açık bir iletişim dilini oluşturması. Böylelikle onun dünyasından haberdar olup koruyucu olabilirler" uyarısını yaptı.

Etiketler : çocuk telefon ekran
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