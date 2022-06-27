27 Haziran 2022 Pazartesi 09:00:00 - Güncelleme:27 Haziran 2022 Pazartesi 09:00:00
Çocuklar tatilde yaşıtları ile vakit geçirmeli
Dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde, ebeveynlerin yaşadığı kaygılardan en önemlisinin çocuklarının psikolojisi olduğuna dikkat çeken Psikolog Hazal Huntürk Yıldırım, "Pandemi Çocukları"nın bu dönemi atlatmasının ardından yaz tatili boyunca sosyalleşmeye ağırlık vermesi gerektiğinin altını çizdi.
Pandemi çocuklarının en çok zorlandığı konunun, tıpkı ebeveynler gibi rutinlerinin bozulması ve günlük hayatlarının değişmesi olduğunu belirten Psikolog Yıldırım "Etkinlik ve aktiviteleri kısıtlandı. En çok ihtiyaç duydukları ve onları psikolojik anlamda iyileştirici olan oyun ortamından uzak kaldılar. Okula gidemediler. Artık oyunlarını yalnız oynamaya ve ya ebeveynleriyle oynamaya başladılar. Oysa ihtiyaçları olan yaşıtlarıyla vakit geçirmek ve böylece öğrenip gelişebilmekti. Bazı çocuklar ebeveynleri dışındaki aile üyeleriyle görüşemedi. Bazıları ise ebeveynleriyle değil aile büyükleriyle birlikte kaldılar ve sevdiklerinden ayrı olmak üzüntü, kaygı duymalarına sebep oldu. Üzüntü ve korkular daha çok öfke duymalarına yol açtı. Sonuç olaraksa pandemi sonrası sosyal hayata adapte olmakta zorlandılar" dedi.