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Çocuklar tatilde yaşıtları ile vakit geçirmeli

Çocuklar tatilde yaşıtları ile vakit geçirmeli

Dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde, ebeveynlerin yaşadığı kaygılardan en önemlisinin çocuklarının psikolojisi olduğuna dikkat çeken Psikolog Hazal Huntürk Yıldırım, "Pandemi Çocukları"nın bu dönemi atlatmasının ardından yaz tatili boyunca sosyalleşmeye ağırlık vermesi gerektiğinin altını çizdi.