VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yunan casusun ifadesi ortaya çıktı! İhanetleri tek tek anlattı
TOGG'a nükleer doping! Türkiye'yi ilk sıralara yükseltecek adım
Ahmed Touba transferi tamam! Cezayir tankı imzalıyor: Galatasaray'ın kapısından dönmüştü
Türkiye'ye yönelik yanlıştan dönüyorlar!
"Gelecekte yataksız hastaneler olacak. Herkes evinde olacak"
Yoğunluktan tarih belirleyemedik
Ersoy'un orkestrasında sürpriz isim
Erken ergenlik boy kısalığı nedeni
Çocuklar tatilde yaşıtları ile vakit geçirmeli
Güneş lekelerine karşı tedbirinizi alın
Dikkat Eksikliği değil Bipolar bozukluk
Burclar Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 27 Haziran
Meteoroloji'den kırmızı kodlu uyarı
4 milyon haneye 15 milyarlık destek!
Kabine toplanıyor!
BDDK'den kredi kullandırımına ilişkin açıklama
NATO Zirvesi öncesi 4'lü zirve!
Başkan Erdoğan'dan Marmaris'teki ekiplere: Buraları yeniden ihya edeceğiz
Milli Eğitim Bakanı Özer 'İlk defa açıklıyorum' diyerek duyurdu! 81 ilde ekmek fabrikası
Kabine Toplantısı'nda gündem ekonomi: Asgari ücret, bayram tatili, memur ve emekli maaşları
Diyarbakır annelerinden Panay: 10 yıldır oğlumdan haber alamadım
Libya'da geçiş sürecinin yol haritası süresinin dolması gerilimi derinleştiriyor
Bulgaristan'ın talepleri, Kuzey Makedonya'nın Avrupa entegrasyon sürecini engelliyor
Eskişehir'deki THK Havacılık Festivali sona erdi
27 Haziran 2022 Pazartesi 09:00:00 - Güncelleme:27 Haziran 2022 Pazartesi 09:00:00

Çocuklar tatilde yaşıtları ile vakit geçirmeli

ABONE OL

Dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde, ebeveynlerin yaşadığı kaygılardan en önemlisinin çocuklarının psikolojisi olduğuna dikkat çeken Psikolog Hazal Huntürk Yıldırım, "Pandemi Çocukları"nın bu dönemi atlatmasının ardından yaz tatili boyunca sosyalleşmeye ağırlık vermesi gerektiğinin altını çizdi.


Pandemi çocuklarının en çok zorlandığı konunun, tıpkı ebeveynler gibi rutinlerinin bozulması ve günlük hayatlarının değişmesi olduğunu belirten Psikolog Yıldırım "Etkinlik ve aktiviteleri kısıtlandı. En çok ihtiyaç duydukları ve onları psikolojik anlamda iyileştirici olan oyun ortamından uzak kaldılar. Okula gidemediler. Artık oyunlarını yalnız oynamaya ve ya ebeveynleriyle oynamaya başladılar. Oysa ihtiyaçları olan yaşıtlarıyla vakit geçirmek ve böylece öğrenip gelişebilmekti. Bazı çocuklar ebeveynleri dışındaki aile üyeleriyle görüşemedi. Bazıları ise ebeveynleriyle değil aile büyükleriyle birlikte kaldılar ve sevdiklerinden ayrı olmak üzüntü, kaygı duymalarına sebep oldu. Üzüntü ve korkular daha çok öfke duymalarına yol açtı. Sonuç olaraksa pandemi sonrası sosyal hayata adapte olmakta zorlandılar" dedi.
Etiketler : çocuklar tatil yaşıt oyun
Akıl sağlığıyla ilgili şüphem var

Akıl sağlığıyla ilgili şüphem var
Instagram sahte bir dünya

Instagram sahte bir dünya
Moral depoluyor

Moral depoluyor
Otobüste kopuyoruz

Otobüste kopuyoruz
Evliliğe ilk adım

Evliliğe ilk adım
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 24 Haziran

Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 24 Haziran
Dijitalde ilk başarı

Dijitalde ilk başarı
Dizinin adı değişti

Dizinin adı değişti
Festival başlıyor

Festival başlıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX