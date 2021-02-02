  • BIST
    1521.12
  • Dolar
    7,1651
  • Euro
    8,6182
  • Altın
    423,2390
İstanbul
7 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"2021'de kazma vurmak için çalışıyoruz"
"Siz öğrenci misiniz terörist mi?"
Teknofest 2021 heyecanı başladı
TSK'ya yeni nesil tank avcısı! Sahadaki yerlerini aldılar
Yeni nesil tam hizmet reklam ajansı Papillon İstanbul 10 yaşında!
İşte yeni anayasa için yol haritası
Yunan'dan gerilimi tırmandıracak hamle
Gramaj hilesi yapanlar yandı! Artık para cezası var...
Batı için son şans: Türkiye, Doğu Akdeniz'de bölgesel güç!
WhatsApp'tan sonra şimdi de Facebook!
Kılıçdaroğlu'nun savunduğu provokatörler bakın kim çıktı
SpaceX'in SN9 roketi iniş sırasında patladı
Evi temizleyen robot
Bisikletle 6 bin kilometre yolculuk
Akar'ın davetlisi Hira bavulunu hazırladı
Mehmetçik son anda yetişti
Uygun ilik bulunamadı... Selen için Alanya da seferber oldu
Kışın gözleri koruyan 10 besin
Bugün burçları neler bekliyor? 3 Şubat 2021 Çarşamba günlük burç yorumları
İlk doz aşıdan sonra da virüsü kapma ihtimali var
Çocuk için oyun beslenme kadar önemli
Taş düşürmenin doğal formülü: Karahindiba
'Kuzey'i benden almak istiyor'
Çetin Tekindor'un rol aldığı 'Hay Sultan' yeniden sette
02 Şubat 2021 Salı 23:57:00 - Güncelleme:03 Şubat 2021 Çarşamba 16:27:00

Çocuk için oyun beslenme kadar önemli

ABONE OL

Çocuk için çok ciddi bir uğraş olan oyunun, aynı zamanda bir eğlence ve öğrenme kaynağı olduğunu belirten uzmanlar, oyunun çocuğun yaşantısında beslenme, nefes alıp verme kadar önemli bir ihtiyaç olduğuna dikkat çekiyor.

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Öğretim Görevlisi Neşe Şekerci, “Yetişkinler gözüyle oyun, çocuğun eğlenmesi, oyalanması ya da başlarından savmak için bir uğraş olarak görülmektedir. Oysa oyun, çocuk için ciddi bir iştir. Bazı ebeveynler, oyunu sadece boş zaman etkinliği olarak değerlendirmekte ya da çocuklar açısından oldukça değerli olan bu deneyimin gücünün farkında olmamaktadır” diye konuştu. Çocuk için çok ciddi bir uğraş olan oyunun, aynı zamanda bir eğlence ve öğrenme kaynağı olduğunu belirten Neşe Şekerci, “Dünyanın her yerinde, her çağda ve her kültürde çocuklar oyun oynarlar. Oyunların biçimleri, özellikleri, oyuncakları çağdan çağa değişse de çocuğun olduğu yerde oyun ve oyuncakların olmaması mümkün değildir. Oyun çocuğun yaşantısında beslenme, nefes alıp verme kadar önemli bir ihtiyaçtır” dedi.

Etiketler : Neşe Şekerci çocuk ebeveynler oyun
Alişan'dan yeni paylaşım! 'Haftaya dört kişiyiz'

Alişan'dan yeni paylaşım! 'Haftaya dört kişiyiz'
Didem Balçın'ın çocuk heyecanı

Didem Balçın'ın çocuk heyecanı
Yalnızlık itirafı

Yalnızlık itirafı
Deniz Baysal büyük tepki gösterdi!

Deniz Baysal büyük tepki gösterdi!
Cemre Melis Çınar 'Kırmızı Oda'dan 'Kefaret'e transfer oldu

Cemre Melis Çınar 'Kırmızı Oda'dan 'Kefaret'e transfer oldu
Damla Colbay'ın sokakta kahve keyfi

Damla Colbay'ın sokakta kahve keyfi
Meriç Aral diziye veda etti

Meriç Aral diziye veda etti
Sete Hande sürprizi

Sete Hande sürprizi
Seda Bakan'dan Shakira dansı

Seda Bakan'dan Shakira dansı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER