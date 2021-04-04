Çocuğunuz sinirli değil, alerjik olabilir

Uzmanlar, bahar alerjisine bağlı olarak burun tıkanıklığı nedeniyle uyku kalitesi bozulan çocuklarda gün içinde sinirlilik, baş ağrısı, derslere konsantre olamama gibi sorunlar yaşanabildiğini kaydetti. Çocuk Alerji, Astım ve İmmünoloji Uzmanı Doç. Dr. Şule Çağlayan Sözmen, bahar aylarında ağaç, çim ya da yabani ot polenlerine bağlı olarak çocuklarda alerjik rinit (alerjik nezle) görülebildiğini belirterek, "Yapılan araştırmalar, çocuklarda alerjik nezlenin anksiyete olarak nitelendirilen kaygı bozukluğuna, sosyal ve duygusal değişimlere neden olduğunu gösterdi. Sürekli zorunlu ağız solunumu yapan çocuklarda ise yüzün uzunlamasına büyümesine, alt çenenin geriye gitmesine neden olabilir." açıklamasında bulundu. Hapşırık, burun akıntısı ve tıkanıklığı, göz kaşıntısı ve akıntısının hastalığın en belirgin belirti bulguları olduğunu ifade eden Sözmen, şu değerlendirmelerde bulundu: "Alerjik nezlede burun içindeki dokular şişer. Kulakta doğal olarak oluşan akıntının boşalmasını sağlayan östaki borusu da tıkanır. Bu durum da kulakta sıvı birikmesine ve orta kulak iltihabına neden olur. Burun boşluğunun etrafında hava dolu yapılar olan sinüsler de de tıkanıklık oluşarak, bakteri ve virüslerin buraya yerleşmesi kolaylaşır ve sık sinüzit atakları ya da kronik sinüzit ortaya çıkabilir."

