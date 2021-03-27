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27 Mart 2021 Cumartesi 08:00:00 - Güncelleme:27 Mart 2021 Cumartesi 08:00:00

Çocuğunuz öksürünce panik olmayın

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Havaların serinlemesi ve okulların açılmasıyla birlikte üst solunum yolu enfeksiyonunun görülme sıklığının da artmaya başladığını söyleyen Dr. Öğretim Üyesi Habibe Duman, "Son dönemlerde çocuğu öksüren, ateşi çıkan ya da boğazı ağrıyan her anne baba çocuğun koronavirüse yakalandığı noktasında endişe duyuyor. Ancak okula başlayan çocuklarda sık solunum yolu enfeksiyonları görülmektedir" diye konuştu. Kovid-19 ile influenza ayrımını yapmanın oldukça zor olduğuna dikkat çeken Dr. Habibe Duman iki hastalık arasındaki farkı şöyle açıkladı: "Sistemik bulgulardan ishal, koku veya tat kaybı, nefes darlığı ise Kovid-19 enfeksiyonunda sıklıkla görülmektedir. Diğer aile bireylerinde de benzer enfeksiyon bulgularının olması Kovid-19 enfeksiyonu riskini güçlendirir ve ileri tetkik gereği doğurur."

Etiketler : çocuk sağlığı öksürmek habibe duman
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