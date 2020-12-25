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25 Aralık 2020 Cuma 03:07:00 - Güncelleme:25 Aralık 2020 Cuma 09:46:00

Çocuğunuz nezle değil soğuk alerjisi olabilir

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Kış aylarında birçok çocuk grip, nezle olabiliyor.

Çocuklarda soğuk alerjisine karşı uyaran Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden Doç. Dr. Hikmet Tekin Nacaroğlu, “Soğuk alerjisi sıklıkla soğuk suyla temas sonrası ellerde şişlik ve kızarıklık bulgusu veriyor. Soğuk alerjisinin soğuk ürtikeri ya da halk arasında soğuğa bağlı kurdeşen olarak da biliniyor. Hassas vücut yapısına sahip olan bireylerde soğuk hava, rüzgar veya soğuk sıvılarla maruziyet sonrası, soğukla temas eden bölgelerde genellikle kaşıntı, kızarıklık, kabarıklık ve şişme gibi bulgularla belirti veren alerjik bir reaksiyondur. Soğuk alerjisi sıklıkla soğuk suyla temas sonrası ellerde şişlik ve kızarıklık bulgusu verir. Kış dönemi rüzgarlı havalarda yüzde de bulgular gözlenebilir” dedi.

BUZ KÜPÜ TESTİYLE TANI KONULUYOR

Buz küpü testiyle soğuk alerjisi tanısı konulduğunu söyleyen Doç. Dr. Nacaroğlu, tedavi yöntemlerini şöyle anlattı: “Buz küpü testi, soğuk ürtiker tanısını koymak için en sık kullanılan testtir. Bu test sırasında bir buz küpü veya 0-4 derece soğukluğundaki cisim ön kolda deriye 4-5 dakika süreyle temas ettirilir. Derinin daha sonrasında 10 dakika kadar ısınması beklenir. Isıtılma sonrası derinin buzla temas eden bölgesinin kızarıp şişmesi ile tanı kesinleştirilmiş olur. Soğuk alerjisi olan bireylerin bu alerjiden korunmak için yapabileceği en önemli şey ise soğuktan uzak durmak olacaktır. Bunun yanı sıra soğuğa maruz kalma süresinin de düşürülmesi gerekmektedir. Ayrıca antihistaminik ilaçlar, soğuk alerjisinde salgılanan histamini ve histamine bağlı bulguları azaltır. Hastalara soğuğa çıkmadan önce antihistaminik ilaçların verilmesi bulguların hafifletilmesinde yardımcı olabilir.”

Etiketler : nezle soğuk alerjisi Hikmet Tekin Nacaroğlu
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