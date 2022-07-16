Çocuğunuz ileride 'erişkin ergen' olmasın

Ergenlik döneminde gerçekleşen fiziksel, psikolojik ve cinsel değişim bireyin hayatında önemli rol oynuyor. Ergenliğe geçiş yaşının bireyden bireye farklılık gösterdiğini belirten Çocuk-Ergen Psikoloğu Eda Ergür, yaş olarak yetişkin sayılan ancak davranışsal ve psikolojik açıdan yetişkinliğin gereklerini yerine getiremeyen bireylerin erişkin ergen olarak tanımlandığını ifade ediyor. Psikolog Ergür, yanlış ve bilinçsiz ebeveyn tutumlarının erişkin ergenliğe sebep olduğuna dikkat çekerek çocukların kendilerine, çevrelerine ve topluma faydalı olabilmeleri için erken yaşta sorumluluk almalarının sağlanmasını tavsiye ediyor.



HER İSTEDİĞİ YAPILMAMALI

Fiziksel gelişimi yaşına uygun ancak duygusal gelişimi yaşının oldukça gerisinde, ergenlik döneminde kalmış olan kişilerin bir bakım verene muhtaç olma halinin devam ettiğini belirten Çocuk-Ergen Psikoloğu Eda Ergür, "Bu destek önce ebeveynler olur, sonrasında arkadaşlar ve de eş olabilir. Çünkü bu bireyler kendi hayatlarının direksiyonuna oturamazlar ve çoğunlukla ekonomik bağımsızlıklarını üstlenememiş olurlar. Yanlış ebeveyn tutumlarının bu duruma sebep olduğu söylenebilir. Küçük yaştan itibaren hiçbir sorumluluk verilmeyerek, her istediği yapılarak ve her istediği alınarak yetiştirilen çocukların duygusal anlamda güçlenme fırsatları olmuyor. Bilinçsiz ebeveyn tutumları çocukların sağlıklı birer yetişkine dönüşmelerine engel oluyor." diye ifade etti.

YAŞINA UYGUN SORUMLULUKLAR VERİN

Çocuk-Ergen Psikoloğu Eda Ergür, çocukken uygunsuz davranışları sevimli geliyor olsa da bu davranışlar karşısında ebeveynlerin tutumlarının oldukça önemli bir rol oynadığını söyledi ve sözlerine şöyle devam etti: "Küçük yaşta yatağını, odasını toplamayan çocuğunuzun bu sorumluluklarını üstlenmek sizin için üstesinden gelinebilir aksaklıklar olsa da çocuğunuzun yaşı ilerledikçe karşılamak durumunda kalacağınız sorumluluklar da artacaktır. Evinin kirasını ödediğiniz, açtığınız işi batıran bir erişkin ergen çocuğa sahip olma ihtimali artacaktır. Bu sebeple çocuklarımızı büyütürken kendi ayakları üzerinde durabilen, mücadele edebilen, karşılaştıkları zorluklarla baş edebilen bireyler yetiştirmeyi hedeflemek ileriki yıllarda yaşanabilecek büyük problemlerin önüne geçmeyi sağlayacaktır."