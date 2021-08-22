Çocuğunuz çok su içiyor ve yorgunsa dikkat: diyabet olabilir

Yetişkinlerde yaygın olarak görülen diyabetin çocukluklarda da sık görülür hale geldiğini söyleyen Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Dr. Aliye Sevil, diyabet tedavisinin en önemli unsurlarından birinin beslenme ve egzersiz olduğunu söyledi. "Çocukluk çağı diyabeti tedavi edilmediğinde hayati tehlikeye yol açabilir" diyen Uzm. Dr. Sarıkaya, çocukluk çağında görülen diyabet belirtilerini şöyle anlattı: ''Çocuklarda tip 1 diyabet; çok su içme, sık idrara çıkma, kilo kaybı, sürekli açlık, yorgunluk, sinirlilik, aseton kokulu nefes gibi semptomlara neden oluyor. Konuyla ilgili ek olarak tip 2 diyabette çocuklarda özellikle geceleri sık idrara çıkma, artmış susuzluk, yorgunluk, kilo kaybı, yara iyileşmesinde gecikme, göz kuruluğu belirtilerini görüyoruz."

