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15 Ekim 2023 Pazar 07:48:00 - Güncelleme:15 Ekim 2023 Pazar 07:48:00

Çocuğun terlemesini hafife almayın

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Dr. Seyyit Bahaettin Öncü, her iki çocuktan birinde 'üfürüm' duyulabildiğini belirterek çocuğun bazı durumlarını hafife almamak gerektiğini söyledi.

Çocukluk yaş grubunda her iki çocuktan birinde 'üfürüm' duyulabildiğini belirten Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Dr. Seyyit Bahaettin Öncü, çocuğun bazı durumlarını ise hafife almamak gerektiğini söyledi. Öncü "Çocuğunuzda tüm vücutta morarma olması durumunda vakit kaybetmeden uzman hekime başvurmalıdır. Bunun dışında çabuk yorulma, hızlı nefes alıp-verme, efor yaparken nefes nefese kalma, aşırı terleme, şiddetli göğüs ağrısı, çok fazla çarpıntı hissediyor olması, kilo alamıyor olması veya sık akciğer enfeksiyonu geçirmesi gibi durumların biri ve ya birkaçının olması risklidir" diye konuştu.

Etiketler : çocuk terleme üfürüm
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