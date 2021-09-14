Çocuğu sorularınızla sıkboğaz etmeyin

Yeni başlayan çocuk için okul, coşkulu ve keyifli bir yer olarak anlatılmalı Prof. Dr. Hasan Kandemir, "Yeni başlayan çocuğa okulla ilgili sorular sorarken onu çok sıkboğaz edebiliyoruz. 'Bugün okulda ne oldu, şu derste neler yaptınız, teneffüste ne yaşadın?' gibisinden çocuğu bıktırabilecek sorular, çocuğun ifade edebileceği şeyler varsa bile söylemesine engel olabiliyor. Bu sorgulama çok doğru bir iletişim tarzı değil" dedi.