Çocuğu korona olan aileler dikkat!

Kovid-19 salgınının çocuklarda da görülme oranları gün geçtikçe artıyor. Salgının önüne geçmek için aşı takviminde olan tüm aile bireylerinin aşılanması gerektiğini hatırlatan uzmanlar çocuğu virüse yakalanan ailelere tavsiyeler verdi.



Tüm dünyanın mücadelede ettiği koronavirüs salgını çocuklarda da sık görülmeye başlandı. Kovid -19 aşılarının artık 12 yaş ve üstü yetişkinler ve ergenler için onaylandığını ve ülkemizde de uygulandığını belirten İEÜ Medical Park Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Doç. Dr. Aslı Aslan,"Yaşı uygun olan çocukların aşılanması yüz yüze eğitimin devam ettiği ülkemizde çok önemli. Ayrıca ebeveynlerin, öğretmenlerin, okul çalışanlarının aşılanması da henüz aşı olamayan çocukların korunmasında ciddi rol oynuyor." dedi.

ANNE BABA ÇİFT MASKE TAKMALI

Enfeksiyona yakalanan çocuklarda hastalığın genellikle hafif üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri ile gözüktüğünü ancak bazı vakalarda ciddi solunum sıkıntısı, kalp ile ilgili sorunlar ve hatta yoğun bakım ihtiyacının oluşabildiğini söyleyen Aslan, "Eğer çocuk evde takip ediliyor ise ailelerin çocukların ateşlerini ve genel durumlarını yakından takip etmeleri, herhangi bir sorun olduğunu düşündüklerinde en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları çok önemli. Çocuklarda tıpkı erişkin hastalarda olduğu gibi evde ayrı bir odada tutulmaya çalışılmalı ancak bu özellikle kendi ihtiyaçlarını kendisi karşılayamayacak kadar küçük çocuklar için çok olası değil. Bu nedenle hem 2 yaşından büyük çocuklar, hem de aileler çocuklarının ihtiyaçlarını giderirken, onlarla temas halinde oldukları her an çift maske takmalılar. Çocukların kullandıkları gereçlerin, havlu gibi eşyaların ailenin diğer bireylerinden ayrılması, mümkünse ortak banyo/ tuvalet kullanılmaması, ortak kullanılan alanların da sık sık havalandırılması ve yüzeylerin temizlenmesi gerekiyor. İştahı azalmış çocukların sevdikleri besinlerle beslenmesi, çocuklara vitamin ve minerallerden zengin yiyeceklerin sunulması öneriyorum." şeklinde konuştu.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLÜ TUTMAK ŞART

Kovid -19 salgınından korunmak için maske, mesafe ve hijyenin hala hayatımızın bir parçası olması gerektiğini hatırlatan Aslan, "Kalabalıklardan, kötü havalandırılan yerlerden kaçınmak ve dışarıda insanlar ile aramızda güvenli bir fiziksel mesafe bırakmalıyız. Yine okullarda iki yaşından büyük tüm çocukların mutlaka maske takmaları sağlanmalı. Çocuklarımıza ellerini sık sık su ve sabunla en az 20 saniye yıkamanın veya dezenfektan kullanımının önemi anlatılmalı. Ayrıca ellerine değil, bir mendile (her kullanımdan sonra atılmalı) veya kollarına veya dirseklerine öksürmeyi ve hapşırmayı öğretmek de önemli" dedi. Çocukların maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarının bu hastalıktan korunmaları için en önemli adım olduğunu belirten Doç. Dr. Aslan, "Bunların yanı sıra sağlıklı, çeşitli ve mevsim sebze meyvelerinden zengin beslenmeleri, yeterince uyumaları, bol sıvı tüketmeleri hem bağışıklık sistemlerinin güçlenmesini hem de karşılaşsalar bile virüsle daha kolay başa çıkabilmelerini sağlar" şeklinde konuştu.