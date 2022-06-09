Çocuğa sakinleşme köşesi oluşturulmalı

Çocukların şiddete eğiliminin önlenmesinde en büyük görevin ailelere düştüğünü belirten Uzman Klinik Psikolog Eda Ergür, çocukların kendilerini ifade edemedikleri durumlarda ve de engellendiklerini düşündüklerinde saldırganlaşabileceğini söyledi. Küçük yaşta ağlama, bağırma, etrafı dağıtmakla başlayan davranışların yaş ilerledikçe ısırma, tükürme, itme, vurma ve tekme atma gibi davranışlarla artarak devam ettiğini kaydeden Ergür, "Çocuğun şiddet içeren davranışlar sergilemesi, psikolojik olarak zorlandığının sinyallerini verir" uyarısında bulundu. Eda Ergür, çocuğun öfke duygusunu anlaması, baş etmeyi öğrenmesi ve sakinleşmesine olanak sağlamak için evde bir sakinleşme köşesi oluşturulmasını önerdi. Ergür, "Eğer çocuk şiddet içerikli eylemlerde bulunuyor ise çocuğun duygusunu anlayıp tanıması için yardımcı olmak uygun olacaktır ve sonrasında bu duyguyu nasıl sakinleştirebileceği ile ilgili yönlendirilmelidir ki işlevsel olan bir çözüm öğrenebilsin. Örneğin öfkelenen bir çocuğun kendisini sakinleştirebilmesi için önceden birlikte hazırlanmış bir sakinleşme köşesi hazırlanabilir. Bu alanda çocuğun kendisine ya da çevresine zarar veremeyeceği ve çocuğun yaşına uygun materyallere yer vermek uygun olacaktır" şeklinde uyardı.

