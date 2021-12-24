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24 Aralık 2021 Cuma 08:00:00 - Güncelleme:24 Aralık 2021 Cuma 08:00:00

Çınlama deyip geçmeyin

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Halk arasında "Kulak çınlaması" olarak bilinen ''tinnitus'' önemsiz görünse de ciddi hastalıkların habercisi olabilir.

Halk arasında "Kulak çınlaması" olarak bilinen ''tinnitus'' önemsiz görünse de ciddi hastalıkların habercisi olabilir. Uzmanlar, kulakta biriken kirin, dış veya orta kulakta meydana gelen iltihabın, uzun süreli yüksek sese maruz kalmanın, kulak veya başa alınan darbelerin, yaşa bağlı işitme kaybının, otoskleroz ve menier hastalığı gibi kulaktan kaynaklı problemlere bağlı olarak görülebileceğini belirtti. Ayrıca bilinçsiz kullanılan ilaçlar, yüksek tansiyon, vitamin eksikliği, stres ve kafein tüketimi de kulak çınlamasına sebep olabiliyor. Uzmanlar, bu şikayetleri yaşayanların vakit kaybetmeden kulak burun boğaz hekimlerine görünmesi tavsiyesinde bulundu.

TÜMÖR RİSKİNE DİKKAT

Özellikle tek kulakta yaşanan çınlamayla gelişen işitme kayıpları ve baş dönmesi şikayetlerinin iç kulak veya beyinde oluşan tümör varlığına işaret edebileceğini söyleyen uzmanlar, "Yapılacak MRI ve tomografi ile tümör riskini ekarte edebilirsiniz. Ayrıca gürültülü ortamlarda çalışan bireylerde gürültü tıkaçları kullanılmadığı zaman yüksek frekans bölgesi denilen ince seslerde işitme kaybı görülebilmektedir. İnce seslerde meydana gelen işitme kaybı çınlama şikâyetini de beraberinde getirebilmektedir. Özellikle geceleri gün içinde duyduğunuz çevre sesleri sayesinde bir nebzede olsa rahatlayan çınlamanız sessizliğe geçince şiddetini artırabilmektedir" diye konuştu.

Etiketler : Çınlama deyip geçmeyin MRI ve tomografi Kulak çınlaması
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