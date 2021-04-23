Çınlama deyip geçmeyin

Halk arasında "Kulak çınlaması" olarak bilinen ''tinnitus'' önemsiz görünse de ciddi hastalıkların habercisi olabilir. Odyolog Seda Başkurt, uyku düzenini, iş ve sosyal yaşamı tehdit ederek kişilerin toplumdan izole olmasına yol açabilecek düzeylerde görülebilen çınlamanın nedenlerini anlattı. Başkurt, "Kulağınızda biriken kir, dış veya orta kulakta meydana gelen iltihap, uzun süreli yüksek sese maruz kalmak, kulak veya başa alınan darbeler, yaşa bağlı işitme kaybı, otoskleroz ve menier hastalığı gibi kulaktan kaynaklı problemlere bağlı olarak görülebilir. Ayrıca bilinçsiz kullanılan ilaçlar, yüksek tansiyon, vitamin eksikliği, stres, kafein tüketimi de kulak çınlamasına sebep olabilmektedir" dedi. Seda Başkurt, bu şikayetleri yaşayanların vakit kaybetmeden kulak burun boğaz hekimlerine görünmesi tavsiyesinde bulundu. Çınlamayı önleyici tedavilerin önemine dikkat çeken Odyolog Başkurt, ilk aşamada yüksek sesten, bilinçsiz ilaç kullanımından ve stresten uzak durmak gerektiğini vurguladı. Başkurt, "Endişe ve stresten uzak durmak, sinir sistemimizi uyarıcı etkisi olan alkol, kafein ve sigara kullanımından, yüksek seslerden kaçınmak kulak çınlamasında da hafifletici etkilere sahiptir. Ayrıca tansiyon, şeker, tuz tüketimine bağlı görülen çınlamalar da kontrol altında tutulmalı" diye konuştu.

