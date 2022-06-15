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15 Haziran 2022 Çarşamba 10:00:00 - Güncelleme:15 Haziran 2022 Çarşamba 10:00:00

Cimrilik hastalık değil ama hastalıkların belirleyicisi

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Psikoloji biliminde var olan psikopatoloji açısından bakıldığında cimriliğin başlı başına bir hastalık olarak tanımlanamaz.

Psikoloji biliminde var olan psikopatoloji açısından bakıldığında cimriliğin başlı başına bir hastalık olarak tanımlanamayacağını belirten Uzman Klinik Psikolog Merve Umay Candaş Demir, ancak cimri olmanın ve bu durumun kişinin kendisine, çevresine zarar verecek noktaya ulaşmasının bir takım hastalıkların "belirleyicisi" niteliğinde olduğunu söyledi. Demir, cimriliğin çoğu zaman kişilik bozuklukları çerçevesinde değerlendirilebileceğini kaydetti. Demir, "Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu kriterlerine bakıldığında 'parayı, gelecekte meydana gelecek bir felaket için biriktirmek' ifadelerini görürüz. Bu noktada her para biriktiren kişi, kişilik bozukluğuna sahiptir demek de hatalıdır. Ancak kişi, yaşam kalitesini düşürecek düzeyde cimrilik karakterine sahipse bu kişilerin parayı bir güvenlik üssü olarak gördükleri söylenebilir. Bu kişiler paradan güven alırlar. Para onlar için güç anlamına gelebilir" dedi.

Etiketler : Cimrilik hastalık değil Merve Umay Candaş Demir cimr
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