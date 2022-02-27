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27 Şubat 2022 Pazar 09:00:00 - Güncelleme:27 Şubat 2022 Pazar 09:00:00

Ciltteki sorun bağışıklığı düşürebilir

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Cildin en önemli görevlerinden birinin vücuda olan zararlı mikroorganizma saldırısını engellemek olduğunu söyleyen Deri Hastalıkları uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Özlem Akın, cilt mikrobiyotasında dengenin bozulması halinde bağışıklık sisteminin ve cilt sağlığının bozulacağına işaret etti.

Cildin en önemli görevlerinden birinin vücuda olan zararlı mikroorganizma saldırısını engellemek olduğunu söyleyen Deri Hastalıkları uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Özlem Akın, cilt mikrobiyotasında dengenin bozulması halinde bağışıklık sisteminin ve cilt sağlığının bozulacağına işaret etti. Vücutta bulunan hücrelerin yaklaşık 10 katı oranında bakteriye sahip olunduğunu söyleyen Deri Hastalıkları uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Özlem Akın, ciltteki bakteriler, virüsler, mantar gibi mikroorganizmaların bir kısmının faydalı bir kısmının ise zararlı olduğunu söyleyerek aralarındaki dengenin bozulması halinde bağışıklık sisteminin ve cilt sağlığının bozulacağını anlattı. Cilt bariyerinin bozulmasının her zaman enfeksiyonla sonuçlanmayacağının altını çizen Akın, ancak enfeksiyonu kolaylaştıran bir faktör olduğunu sözlerine ekledi. "Özellikle sağlıklı cildimizde yaşayan, normalde patojen olmayan bakteriler cilt bütünlüğü bozulduğunda bu alandan girip söz konusu bölgede kızarıklık, şişme, ağrı, akıntı gibi şikâyetlere neden olabilir" diye konuşan Dr. Akın cilt bariyerini korumak için, kullanılan cilt bakım ürünlerinin pH oranına dikkat etmek gerektiğini vurguladı.

Etiketler : Dr. Öğr. Üyesi Özlem Akın cilt cilt bariyeri
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