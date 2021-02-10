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10 Şubat 2021 Çarşamba 07:45:00 - Güncelleme:10 Şubat 2021 Çarşamba 10:09:00

Ciltte kuru ve pullu kabartılar kanser belirtisi olabilir

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Sanayinin hızlı gelişmesine bağlı olarak sera gazındaki yükseliş ve ozon tabakasının giderek tahrip olması, cilt kanseri vakalarının sayısını giderek artırıyor.

Sanayinin hızlı gelişmesine bağlı olarak sera gazındaki yükseliş ve ozon tabakasının giderek tahrip olması, cilt kanseri vakalarının sayısını giderek artırıyor. Günümüzde kanser vakalarının neredeyse yarısını cilt kanseri olduğunu hatırlatan Op. Dr. Evrim Uçkunkaya, "Cilt üzerinde oluşan kitle ve çukurluklar cilt kanserine işaret edebilir. Çok iyi takip etmek gerekir. Leke sandığınız şey, kanser olabilir. Bu tür oluşumlar, 2-4 haftada iyileşmiyor, kanama ya da ağrı yapıyorsa mutlaka bir uzmana başvurun. Güneşin zararlı ışınları nedeniyle oluşan lekelenmeler, ilerleyen aşamalarda cilt kanserine neden olabilir" dedi. En sık görülen cilt kanseri türünün bazal hücreli cilt kanseri olduğuna ifade eden Op. Dr. Uçkunkaya, "Gelişimi diğer kanser türlerine göre daha yavaş olan bu kanser türü, cilt geneline yayılmaz ve hayati tehlikesi yoktur. Cilt üzerinde soluk kırmızı renkte, kuru ve pullu kabartılar olarak kendini gösterir. Çoğunlukla cildin güneşe maruz kaldığı bölgelerde görülür ve büyümeye başlar. Zamanla ülserleşebilir ve tamamen iyileşmeleri mümkün olmayabilir" diye uyardı.

50 YAŞ ÜZERİ DİKKAT

Bir diğer cilt kanseri türü olan skuamöz hücreli cilt kanserinin lenf bezleri ve iç organlara hızlı yayıldığını ve tedavinin hemen başlatılması gerektiğini vurgulayan Op. Dr. Uçkunkaya, ''Skuamöz hücreli cilt kanseri, kendini cilt üzerindeki sertleşmiş, kırmızı ve kolay kanayan lekelerle belli eder. Lekeler kuru olabilir ve ülserleşebilir. Çoğunlukla 50 yaş üzerindekilerde görülür. Tedavi edilemezse ölümle sonuçlanabilir'' uyarısında bulundu.

Etiketler : Ciltte kuru KANSER CİLT KASERİ
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