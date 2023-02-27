Cilt hastalıklarının sebebi psikolojik olabilir

Birçok ruhsal bozukluk, cilt hastalıklarına sebep olabilir. Ruhsal bozuklukların bedensel hastalıklara dönüşmesinin sık görüldüğü söyleyen Psikiyatri Uzmanı Dr. Behiye Büyükgöncü, "Psikodermatoloji, psikiyatri ve dermatoloji bölümleri arasında ilişki ve etkilerine dayalı ortak bir çalışma alanıdır. Deri, anne karnından itibaren insan kişiliğinin gelişiminde ve insanlar arası ilişkide en önemli iletişim ve etkileşim aracıdır. Rahatlıkla görülebilen ve dokunulabilen bir organ olarak psikiyatride özel bir yeri vardır. Psikiyatrik hastalıkların kaynağı olan beyin ile deri arasında anne karnındaki gelişim süreçlerine dayalı güçlü bir bağ bulunmaktadır. Bu nedenledir ki; cilt hastalıkları ve psikiyatrik bozukluklar sıklıkla birbirleriyle yakından ilişkilidir. Cilt lezyonu ile hastaneye başvuran hastalara psikiyatri görüşünün istenmesi hastaların birçoğunu oldukça şaşırtmaktadır. Ancak ruhsal sıkıntıların bedensel belirtilere dönüşmesi ve bedensel hastalıklar olarak ifade edilmesi oldukça sık görülen bir durumdur. Özellikle duygularını ve tepkilerini sözel olarak ifade etmekte güçlük çeken bireylerde psikolojik gerilim gözle görülür, deri lezyonları olarak karşımıza çıkabilmektedir. Stres, anksiyete, depresyon ve obsesyonlar gibi birçok ruhsal bozukluk cilt hastalıklarının başlaması veya var olan belirtilerin şiddetlenmesine neden olabilir" dedi.