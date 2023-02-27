VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kahramanmaraş'ta deprem
Avusturya'daki Türklerden deprem bölgesi için konteyner kampanyası
Küresel piyasalardaki negatif seyir yeni haftaya taşındı
Tokat'ta yangın! Ölü ve yaralılar var
Her şey çocuklar gülsün diye
Deprem sonrası Türkiye'nin yardımına koşan Hamdallah, İsrail'in saldırısında şehit düştü
Ülke sayısı 5'e yükseldi! Taliban'a devrettiler
Sudan Tarım Bakanı El-Büşra, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Çobanoğlu'nu kabul etti
İsrail'de idam cezası tasarısı onaylandı
Herzog, Yahudi yerleşimcilerin Nablus'taki saldırısını kınadı
68 kişiye mezar olmuştu! O sitenin açılışın Lütfü Savaş'ın yaptığı ortaya çıktı
Bakan Soylu: Kimliklendirme ve DNA çalışmaları devam ediyor
Fatih Portakal'dan "kan" iftirası!
Adıyaman'da 5 büyüklüğünde deprem
Gözler TBMM'ye çevrildi! İşte önemli gündem başlıkları
Zeytin ve zeytinyağı ile kolesterolü düşürmek mümkün
Cilt hastalıklarının sebebi psikolojik olabilir
Acıyı ‘acıma' olarak yansıtmayın
Solunum yolu enfeksiyonu uyarısı
Netanyahu: Batı Şeria inşa planında değişiklik olmayacak
Belçika'nın Hatay'da kurduğu sahra hastanesinin personeli rotasyon için ülkeye döndü
Çin'in başkenti Pekin'de, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş..
Deprem bölgesinde bebekler umudun adı oldu
California'da şiddetli yağış ve kar fırtınası hayatı olumsuz etkiliyor
27 Şubat 2023 Pazartesi 08:30:00 - Güncelleme:27 Şubat 2023 Pazartesi 08:30:00

Cilt hastalıklarının sebebi psikolojik olabilir

ABONE OL

Birçok ruhsal bozukluk, cilt hastalıklarına sebep olabilir.

Birçok ruhsal bozukluk, cilt hastalıklarına sebep olabilir. Ruhsal bozuklukların bedensel hastalıklara dönüşmesinin sık görüldüğü söyleyen Psikiyatri Uzmanı Dr. Behiye Büyükgöncü, "Psikodermatoloji, psikiyatri ve dermatoloji bölümleri arasında ilişki ve etkilerine dayalı ortak bir çalışma alanıdır. Deri, anne karnından itibaren insan kişiliğinin gelişiminde ve insanlar arası ilişkide en önemli iletişim ve etkileşim aracıdır. Rahatlıkla görülebilen ve dokunulabilen bir organ olarak psikiyatride özel bir yeri vardır. Psikiyatrik hastalıkların kaynağı olan beyin ile deri arasında anne karnındaki gelişim süreçlerine dayalı güçlü bir bağ bulunmaktadır. Bu nedenledir ki; cilt hastalıkları ve psikiyatrik bozukluklar sıklıkla birbirleriyle yakından ilişkilidir. Cilt lezyonu ile hastaneye başvuran hastalara psikiyatri görüşünün istenmesi hastaların birçoğunu oldukça şaşırtmaktadır. Ancak ruhsal sıkıntıların bedensel belirtilere dönüşmesi ve bedensel hastalıklar olarak ifade edilmesi oldukça sık görülen bir durumdur. Özellikle duygularını ve tepkilerini sözel olarak ifade etmekte güçlük çeken bireylerde psikolojik gerilim gözle görülür, deri lezyonları olarak karşımıza çıkabilmektedir. Stres, anksiyete, depresyon ve obsesyonlar gibi birçok ruhsal bozukluk cilt hastalıklarının başlaması veya var olan belirtilerin şiddetlenmesine neden olabilir" dedi.

Etiketler : Cilt hastalıkları ruhsal bozukluk Dr. Behiye Büyükgöncü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX