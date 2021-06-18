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18 Haziran 2021 Cuma 09:30:00 - Güncelleme:18 Haziran 2021 Cuma 09:30:00

Cildinizi probiyotiklerle güçlendirin

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Bağışıklık sistemi hücrelerinin büyük bir kısmı bağırsak florasında bulunuyor. Burada meydana gelen dengesizlikler ve hastalıklar zincirleme bir şekilde bağışıklık sistemini ve tüm vücudu etkiliyor.

Bağışıklık sistemi hücrelerinin büyük bir kısmı bağırsak florasında bulunuyor. Burada meydana gelen dengesizlikler ve hastalıklar zincirleme bir şekilde bağışıklık sistemini ve tüm vücudu etkiliyor. Vücudu saran ve dış etkilerden koruyan cilt de bu süreçten etkilenen bölgeler arasında yer alıyor. Bağırsak florasını onaran ve koruyan probiyotikler ise birçok cilt hastalığına karşı etkili oluyor ve cildi yaşlanma etkilerine karşı koruyor. Dermatoloji Uzmanı Uz. Dr. Füsun Bilgin Karahallı, "Probiyotikler, besinlerle alınan ve belirli miktarlarda alındığında bağırsak florasını dengeleyerek sağlığı olumlu yönde etkileyen canlı mikroorganizmalar olarak tanımlanabilir. Yeterli miktarda olduklarında mikrobiyom yapısında meydana gelen bozukluğu onarmak için yararlı etkileri bulunan canlı mikroorganizmalardır. Probiyotik olarak en sık kullanılan ajanlar Lactobacilli ve Bifidobacteria laktik asit üreten bakteriler, Streptococcus thermophilus, E.coli gram pozitif bakterilerin patojen olmayan suşları ve Saccharomyces boulardi gibi bazı mayalardır. Probiyotikler anne sütü, yoğurt, kefir, meyve suları gibi belirli gıdaların içerisinde doğal olarak bulunmaktadır. Bunun yanında sıvı, kapsül ya da toz formunda olabilir" dedi.

Etiketler : bağırsak florası probiyotikler Lactobacilli ve Bifidobacteria
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